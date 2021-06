VIDEO! LE INCREDIBILI IMMAGINI DI UN DRONE CHE VIENE INGHIOTTITO DAL VULCANO FAGRADALSJFALL, IN ISLANDA, IN ERUZIONE. NEL FILMATO SI VEDE IL VELIVOLO RADIOCOMANDATO CHE SI AVVICINA SEMPRE DI PIÙ ALLA LAVA FINCHÉ NON CADE ALL'INTERNO – IL RACCONTO DELL’OPERATORE E YOUTUBER JOEY HELMS…

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" width="400" height="360” scrolling=" no"="" id="molvideoplayer" title="MailOnline Embed Player" src="https://www.dailymail.co.uk/embed/video/2431259.html">

Da www.lastampa.it

il vulcano fagradalsjfall in islanda ripreso dal drone 1

Le riprese del drone catturano il momento in cui si schianta dentro il vulcano in eruzione Fagradalsjfall in Islanda hanno fatto il giro del web. Lo straordinario video, girato lunedì 24 maggio, porta lo spettatore direttamente nella lava fusa.

il drone inghiottito dal vulcano fagradalsjfall in islanda 2

L'operatore di droni e YouTuber Joey Helms ha dichiarato a Reuters che essere in grado di azionare manualmente il drone volante in prima persona l'ha resa un'esperienza coinvolgente e unica, anche se le condizioni del vulcano l'hanno resa "complicata". Sarebbero stati i gas emessi dal Fagradalsjfall a fargli perdere il controllo e far cadere il drone al suo interno

