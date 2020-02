17 feb 2020 18:51

VIDEO! “AIUTO, MI VOGLIONO RUBARE LA MACCHINA”, UN TASSISTA PICCHIATO E RAPINATO NELLA NOTTE A ROMA - A COLPIRLO CON CALCI E PUGNI TRE ECUADORIANI E UN’ITALIANA IN ZONA MONTESPACCATO. I QUATTRO ERANO SALITI SULL’AUTO IN VIA CASILINA - LE URLA HANNO ATTIRATO L’ATTENZIONE DI MOLTI RESIDENTI - A PARTE I TWEET DI SOLIDARIETA’ AL TASSISTA, COSA HA INTENZIONE DI FARE LA RAGGI PER FAR FRONTE A UNA CAPITALE SEMPRE PIU' INSICURA?