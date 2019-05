VIDEO! “COSÌ HO SALVATO I PASSEGGERI”, LA HOSTESS RACCONTA QUELLO CHE E’ ACCADUTO SULL’AEREO ANDATO A FUOCO A MOSCA – GRAZIE AL SUO PRONTO INTERVENTO, 37 PERSONE SONO RIUSCITE A METTERSI IN SALVO: “C'È STATO UN LAMPO E UNO SCOPPIO. POI HO SENTITO QUALCUNO DIRE CHE STAVANO TORNANDO VERSO L'AEROPORTO. TUTTI GUARDAVANO VERSO DI ME. È SUCCESSO TUTTO RAPIDAMENTE, HO APERTO IL PORTELLONE CON UN CALCIO E…” - VIDEO

Annalisa Grandi per corriere.it

«Tutti gridavano che stavamo andando a fuoco, ma non si vedevano fiamme in quel momento. Ho tirato un calcio alla porta e spinto fuori i passeggeri». Racconta così, la hostess Tatyana Kasatkina, quanto accaduto a bordo dell'aereo della compagnia di bandiera russa Aeroflot che ha preso fuoco ed è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto Sheremetyevo. Trentaquattro anni, grazie al suo pronto intervento alcuni passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo, 37 secondo il Comitato investigativo russo. I morti sono invece 41.

«Ho spinto fuori i passeggeri, alcuni li ho letteralmente trascinati da dietro, per fare più in fretta. È successo tutto molto rapidamente, tutti erano in piedi, ho visto una signora che telefonava e diceva "stiamo precipitando, stiamo andando a fuoco"». «C'è stato un lampo e uno scoppio - spiega ancora Tatyana - tutti guardavano verso di me, poi ho sentito qualcuno dire che stavano tornando verso l'aeroporto da cui eravamo decollati, che ci stavamo preparando a un atterraggio di emergenza». Molti passeggeri a quanto si è appreso sarebbero rimasti intrappolati, perché le porte posteriori non erano accessibili, e quelli che erano seduti nei posti più avanti avevano bloccato il passaggio con i loro bagagli.

