VIDEO! “TOMMASO BUSCETTA È JUVENTINO? E’ L’UNICA COSA DI CUI NON DOVRÀ MAI PENTIRSI” – "LE MIGLIORI BATTUTE DELL'AVVOCATO AGNELLI A 20 ANNI DALLA SUA MORTE - L’ITALIA DIGERISCE TUTTO. È UN MATERASSO. PASOLINI AVREBBE DETTO UNA RICOTTA. REPUBBLICA DELLE BANANE? IN ITALIA NON CI SONO BANANE, MA SOLO FICHI D’INDIA – MI PIACE IL VENTO PERCHE’ NON SI PUO’ COMPRARE" – VIDEO

Estratto da corriere.it

«L’Italia digerisce tutto»

GIANNI AGNELLI

«L’Italia digerisce tutto, la sua forza sta nella mollezza degli apparati, nella pieghevolezza degli uomini politici, nelle capacità di adattamento degli italiani. È un materasso, il sistema italiano. Pasolini avrebbe detto una ricotta. O, se preferisce, flectar non frangar. E noi, torinesi, ci siamo sempre sentiti un po’ stranieri in patria proprio per questo: siamo una gente montanara. Torino ricorda le antiche città di guarnigione, i doveri stanno prima dei diritti, il cattolicesimo conserva venature gianseniste, l’aria è fredda e la gente si sveglia presto e va a letto presto, l’antifascismo è una cosa seria, il lavoro anche e anche il profitto» (a Eugenio Scalfari, «La cura Agnelli per l’Italia», su la Repubblica del 25 novembre 1982).

«Un pessimo padrone chi non ricerca il profitto»

gianni agnelli lapo e john elkann

«Un padrone che non esige che un’impresa dia profitto è un pessimo padrone» (ad Arrigo Levi, in «Intervista sul capitalismo moderno», Laterza 1983). «Tanti meridionali hanno scelto Torino per vedere la Juventus» «Per me, la Juventus sentimentalmente vale moltissimo… Tra gli anni Cinquanta e Sessanta quando i flussi migratori al Nord erano cospicui, tanti meridionali hanno proprio scelto Torino per poter vedere in azione la Juventus. Per molti ammirarla dal vivo è sempre stato un sogno» (sull’Espresso del febbraio 1997).

«Repubblica delle banane? In Italia ci sono solo fichi d’India»

luca cordero di monzemolo gianni agnelli 1

«Repubblica delle banane? In Italia non ci sono banane, ma solo fichi d’India». Questa frase fu pronunciata da Giovanni Agnelli in occasione delle dimissioni del ministro degli Esteri Renato Ruggiero, il 6 gennaio del 2002, dal governo presieduto da Silvio Berlusconi.

«Buscetta juventino? L’unica cosa di cui non dovrà pentirsi»

Enzo Biagi: «Tommaso Buscetta mi ha detto che lui è grande tifoso della Juventus» Gianni Agnelli: «Lei lo rivede? Be’ gli dica che è una delle cose di cui non dovrà pentirsi». Intervista andata in onda sulla Rai.

gianni agnelli ph giuseppe pino

«Ciò che va bene per la Fiat, va bene per l’Italia»

«Ciò che va bene per la Fiat, va bene per l’Italia» (attribuita a Gianni Agnelli, è stata poi parzialmente smentita dallo stesso durante un’intervista di Gianni Minoli a Mixer, affermando: «Quello che è male per Torino è sempre male per l’Italia»).

«Mi piace il vento perché non si può comprare»

«Mi piace il vento perché non si può comprare». La frase è contenuta in una risposta alla domanda che gli fece Enzo Biagi durante una lunga intervista raccolta nel libro «Il signor Fiat» (Rizzoli, 1976).

