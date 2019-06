VIDEO! DI MAIO, BALLI O TRABALLI? - LUIGINO IMMORTALATO IN COMPAGNIA DELLA FIDANZATINA, LA GIORNALISTA VIRGINIA SABA, MENTRE ANCHEGGIA IN COSTA SMERALDA IN UN LOCALE VIP DI POLTU QUATU, ALLA VIGILIA DELLE ELEZIONI DI DOMENICA... - LE FLUTTUAZIONI METALLICHE DEL VICEPREMIER SULLE NOTE DI "FELICITA' PUTTANA" DEI "THEGIORNALISTI" - VIDEO STRACULT

Estratto dell’articolo di Gianluca Veneziani per “Libero quotidiano”

LUIGI DI MAIO E VIRGINIA SABA BALLANO IN UN LOCALE DELLA COSTA SMERALDA

«Ma quanto è puttana questa felicitààà, che dura un minuto, ma che botta ci dà». Balla, balla Giggino, sulle note della canzone dei TheGiornalisti in compagnia della giornalista sua compagna Virginia Saba. Balla in Costa Smeralda, spensierato, in un locale vip di Poltu Quatu, alla vigilia delle elezioni di domenica, perché è sempre meglio festeggiare prima che dopo, quando i risultati potrebbero essere negativi come in effetti poi è stato A guardare le immagini divenute virali di Luigi Di Maio che zompetta in discoteca, pensi che il ragazzo legittimamente si deve prendere le sue ore di svago, impegnato com' è per il resto del tempo a risolvere i problemi d' Italia e ad abolire la povertà.

Dopo tanto lavoro, quattro salti in Sardegna ci stanno. Però, riflettendoci bene, capisci che in realtà il ministro grillino si sta costruendo il suo futuro, sta già pensando al dopo-governo quando si ritroverà disoccupato, come era d' altronde prima di buttarsi in politica, e dovrà inventarsi un altro lavoro.

luigi di maio virginia saba

Ecco, quello di ballerino, di intrattenitore delle piste, visto che ha fallito come intrattenitore delle piazze, potrebbe essere una buona soluzione. Luigi Di Maio, il Tony Manero grillino, passato d' incanto dal Movimento 5 Stelle a Ballando con le Stelle. Tanto, sempre di movimento si tratta. Sì, movimento di anca Pare anche una sorte giusta per il suo schieramento che torna da dove era partito, cioè allo spettacolo: iniziato dalla comicità finisce in pista da ballo, con una breve e nefasta parentesi politica su un' altra pista chiamata piattaforma Rousseau.

luigi di maio virginia saba 3

Nella spregiudicatezza con cui Giggino ballava alla vigilia delle elezioni in Sardegna, coglievi però anche una certa allegria di naufragi, una volontà di andare incontro alla propria distruzione politica danzando e cantando. […]