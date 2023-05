VIDEO: LE PRIME IMMAGINI DOPO L’ESPLOSIONE DEL FURGONE IN VIA PIER LOMBARDO, A MILANO – LA PROCURA DI MILANO APRIRÀ UN FASCICOLO SULL’ACCADUTO: L'IPOTESI È QUELLA DI UN INCIDENTE SUL LAVORO. AL MOMENTO CI SONO DUE FERITI: L’AUTISTA DEL VEICOLO E IL CUSTODE DI UNA SCUOLA VICINA AL LUOGO DELL’INCENDIO, COLPITO DA ALCUNE SCHEGGE DI VETRO DI UNA FINESTRA – IL RACCONTO DI UNA RESIDENTE: “HO VISTO IL CIELO OSCURARSI POI HO GUARDATO FUORI... UN BUIO TREMENDO. HO VISTO LE FIAMME FINO ALLE MIA FINESTRA E HO SENTITO 'BUM, BUM, BUM. ERANO LE..."

1. UNA RESIDENTE, 'HO VISTO LE FIAMME FINO ALLA MIA FINESTRA'

milano le prime immagini dopo l esplosione in via pier lombardo 3

(ANSA) - "Ho visto il cielo oscurarsi e mi sono detta 'adesso piove' poi ho guardato fuori... un buio tremendo . Poi ho visto le fiamme fino alle mia finestra e ho sentito 'bum, bum, bum. Erano le gomme delle auto che scoppiavano". Lo ha raccontato la signora Carola che vive con il marito al terzo piano del palazzo di via Vasari a Milano interessato dall'esplosione di un furgoncino carico di bombole di ossigeno. La coppia è poi scesa in strada. "Ci siamo evacuati da soli. I vigili del fuoco sono arrivati almeno 22, 25 minuti dopo - dicono, aggiungendo di non voler far polemica ". La signora ha spiegato che è stata "evacuata la scuola vicina, qualche bambino ha pianto e la suora è stata male"

l autista del furgone esploso in via pier lombardo a milano 4

2. INCENDIO A MILANO IN VIA PIER LOMBARDO, LA PROCURA APRIRÀ UN FASCICOLO. «IPOTESI DI INCIDENTE SUL LAVORO»

Estratto dell’articolo di Cesare Giuzzi per www.corriere.it

La procura di Milano aprirà un fascicolo sull’esplosione di giovedì mattina in via Pier Lombardo. Sul posto il pubblico ministero Luca Gaglio e il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano che coordina il Dipartimento tutela salute della Procura. Il ferimento dell’autista del furgone che trasportava le bombole configura l’ipotesi di un incidente sul lavoro seguito da incendio. [...]

ESPLOSIONE IN CENTRO A MILANO

l autista del furgone esploso in via pier lombardo a milano 2

3. ESPLOSIONE E INCENDIO IN ZONA PORTA ROMANA A MILANO, SCOPPIA FURGONE CON BOMBOLE DI OSSIGENO: DUE FERITI E SCUOLA EVACUATA

Estratto dell’articolo di Nicola Palma per www.ilgiorno.it

[…] Nella mattinata di oggi, poco prima delle 12, è esploso un furgone con all’interno alcune bombole di ossigeno. Il mezzo – di una ditta di Novara autorizzato al trasporto di materiale medico - era parcheggiato in via Vasari angolo via Pier Lombardo. Le bombole erano destinate a una farmacia.

esplosione in via pier lombardo milano

[…] Dopo il boato, sentito da numerosi cittadini e residenti, sono divampate le fiamme che hanno coinvolto undici veicoli in sosta ( 7 auto e 4 ciclomotori) e una farmacia. Ma anche l’edificio al civico 22 di via Vasari, dove sono andati a fuoco i primi tre piani e si sono registrati numerosi danni: i residenti hanno trovato finestre esplose, pareti carbonizzate, pavimenti squarciati e acqua che cola. Un’alta colonna di fumo nero è rimasta visibile per diverso tempo anche da chilometri di distanza dal luogo dove è accaduto il fatto.

l autista del furgone esploso in via pier lombardo a milano 1

L'edificio al civico 19 di via Pier Lombardo e quello in via Vasari 22 sono stati evacuati. Stessa procedura per una scuola, l’Istituto Suore Mantellate: i bimbi della materna sono stati portati ai giardinetti e stanno tutti bene. Solo una suora è rimasta ferita perché è caduta mentre stava uscendo dall’edificio. Evacuata anche la sede di via Pier Lombardo dell'Istituto Auxologico italiano.

[…] Al momento risultano due feriti. L’autista del furgone, un 53enne, che ha riportato ustioni alla mano ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. E il custode della vicina scuola, colpito da alcune schegge di vetro di una finestra […].

milano esplosione in via pier lombardo 1

[…] L'autista del furgone ha detto ai vigili del fuoco di aver visto accendersi un incendio nel vano motore, che poi si è esteso rapidamente alle bombole di ossigeno che stava trasportando nella zona. Ha cercato in qualche modo di far fronte alle fiamme, ma poi si è dovuto allontanare, poco prima dell'esplosione.

Ancora da chiarire le cause dell’esplosione. "Non sappiamo dire cosa ha scatenato l'incendio, ma quanto si è verificato è abbastanza 'normale': il furgone ha iniziato a bruciare e le di bombole ossigeno, destinate a una struttura qui vicino, hanno accelerato il processo scatenando le fiamme che hanno costretto a evacuare l'asilo e i palazzi accanto”, ha detto Carlo Cardinali, funzionario del fuoco di Milano, intervenuto sull' esplosione. Nessun attentato o gesto volontario dunque. […]

ARTICOLI CORRELATI

milano esplosione in via pier lombardo 3 milano esplosione in via pier lombardo 4 ESPLOSIONE IN CENTRO A MILANO ESPLOSIONE IN CENTRO A MILANO ESPLOSIONE IN CENTRO A MILANO MILANO - ESPLOSIONE IN VIA PIER LOMBARDO milano esplosione in via pier lombardo 7 milano esplosione in via pier lombardo 12 milano esplosione in via pier lombardo 10 esplosione in via pier lombardo milano milano le prime immagini dopo l esplosione in via pier lombardo 4 milano le prime immagini dopo l esplosione in via pier lombardo 1 milano esplosione in via pier lombardo 11 l autista del furgone esploso in via pier lombardo a milano 3 milano esplosione in via pier lombardo 6 milano esplosione in via pier lombardo 2

esplosione in centro a milano 4 esplosione in centro a milano 1 esplosione in centro a milano 3

MILANO - ESPLOSIONE IN VIA PIER LOMBARDO MILANO - ESPLOSIONE IN VIA PIER LOMBARDO milano esplosione in via pier lombardo 13 esplosione in via pier lombardo milano milano le prime immagini dopo l esplosione in via pier lombardo 2 milano esplosione in via pier lombardo 8 milano esplosione in via pier lombardo 9 milano esplosione in via pier lombardo 5