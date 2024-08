VIDEO! LE RAGAZZE ISRAELIANE RAPITE DURANTE L’ATTACCO DI HAMAS DEL 7 OTTOBRE 2023 SAREBBERO STATE VIOLENTATE NEI TUNNEL DI GAZA DAI TERRORISTI PALESTINESI E DA QUEI RAPPORTI SESSUALI FORZATI SAREBBERO NATI DEI BAMBINI - LA DENUNCIA DEL FORUM DEI FAMILIARI DEGLI OSTAGGI - A GAZA, DOPO IL PRIMO CASO DI PARALISI DOVUTA ALLA POLIOMIELITE, PARTE LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE PER 640 MILA BAMBINI - LA STAR DI TIKTOK, IL 19ENNE MOHAMMAD 'MEDO' HALIMY, FAMOSO PER I VIDEO SULLA VITA IN TENDA DEGLI SFOLLATI, È RIMASTO UCCISO IN UN BOMBARDAMENTO...

Le donne rapite in Israele durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 sarebbero state violentate e da quei rapporti sessuali forzati sarebbero nati nei bambini. Ne sono convinti i rappresentanti del Forum delle famiglie degli ostaggi israeliani, in considerazione dei numerosi racconti che confermano gli stupri. Il Forum ha pubblicato un video, ma la sua diffusione è stata vietata dalle autorità israeliane. Un canale televisivo ne ha comunque trasmesso un breve spezzone.

GUERRA ISRAELE - HAMAS, LE NOTIZIE DI OGGI. L’OMS: DA DOMANI VIA ALLA CAMPAGNA PER VACCINARE A GAZA 640 MILA BAMBINI PALESTINESI. IN 24 ORE 89 PALESTINESI UCCISI DA ISRAELE

Da domani parte la campagna per vaccinare 640 mila bambini palestinesi a Gaza dove è stato identificato il primo caso di paralisi causata dalla malattia e dove potrebbero esserci altre centinaia di contagi. Almeno due attacchi terroristici contro villaggi israeliani nella tarda serata di ieri.

Non ci sono vittime, contrariamente a quanto riportato in un primo momento. In Israele duro scontro tra il ministro della Difesa Gallant e il premier Netanyahu sulla decisione di mantenere la presenza nel Corridoio Filadelfia, la zona cuscinetto tra la Striscia di Gaza e l'Egitto. La questione è uno dei nodi principali del negoziato in corso, ed è fortemente osteggiata sia da Hamas che dal Cairo. "Hamas non accetterà - ha detto Gallant - quindi non ci sarà un accordo e non verranno rilasciati gli ostaggi".

A Gaza 89 morti in 24 ore: il bilancio delle vittime arriva a 40.691

Almeno 89 morti e 205 feriti in 24 ore nella Striscia di Gaza. E' la denuncia del ministero della Salute di Gaza, che nel 2007 finì sotto il controllo di Hamas. Il nuovo bollettino rilanciato dalla tv satellitare al-Jazeera riferisce di un totale di almeno 40.691 morti e 94.060 feriti nell'enclave palestinese dal 7 ottobre dello scorso anno, quando è iniziata la campagna militare israeliana contro Hamas in risposta all'attacco di quel giorno in Israele.

L’Idf: operazioni a Gaza City e a Rafah, distrutte diverse posizioni di Hamas

L'esercito israeliano (Idf), in un aggiornamento della situazione nella Striscia, rende noto che un edificio nella città di Gaza, è stato colpito con un attacco aereo dove un terrorista stava piazzando trappole esplosive. L'Idf afferma che l'edificio si trovava vicino a dove stava operando una divisione di riservisti. Un'altra cellula di uomini armati è stata uccisa e diversi siti utilizzati da gruppi terroristici sono stati distrutti nei giorni scorsi. A Rafah, nella parte meridionale di Gaza, stanno continuando le operazioni dell'esercito che ha eliminato numerosi terroristi e distrutto postazioni di lancio razzi e armi.

2-MEDO, LA STAR DI TIKTOK A GAZA UCCISO IN UN RAID IL 19ENNE DOCUMENTAVA LA VITA DEGLI SFOLLATI NELLE TENDE

(ANSA) - La star di TikTok a Gaza, il diciannovenne Mohammad 'Medo' Halimy, famoso per i video sulla vita in tenda degli sfollati, è rimasto ucciso per l'esplosione di un veicolo, forse colpito dai jet israeliani, vicino all'internet point dove incontrava i suoi collaboratori a Khan Younis.

Come spesso faceva nei filmati che documentavano le assurdità della vita quotidiana nella Striscia, lunedì scorso Halimy si è recato all'internet cafè locale, una tenda con wi-fi dove i palestinesi sfollati possono connettersi al mondo esterno, per incontrare il suo amico e collaboratore Talal Murad. Si sono scattati un selfie che Halimy ha intitolato "finalmente riuniti" e hanno iniziato a lavorare.

All'improvviso è arrivato un lampo di luce, ha raccontato Murad, 18 anni, un'esplosione di calore bianco e terra spruzzata. Murad ha sentito dolore al collo. Halimy sanguinava dalla testa. Un'auto sulla strada costiera di fronte a loro è stata avvolta dalle fiamme, probabilmente bersagliata da un attacco aereo israeliano. Ci sono voluti 10 minuti perché arrivasse un'ambulanza. Alcune ore dopo i dottori hanno dichiarato Medo morto, mentre l'esercito israeliano ha fatto sapere di non essere a conoscenza dell'attacco in cui è morto il ragazzo.

"Rappresentava un messaggio", ha detto Murad, ancora in convalescenza per le ferite da schegge e sconvolto per la morte del suo amico, "rappresentava speranza e forza". Gli omaggi per il giovane TikToker - che sui social aveva una platea di oltre 250.000 persone che avevano iniziato a seguirlo da quando aveva preso a pubblicare video che raccontavano la sua vita da sfollato a Rafah e Khan Younis - sono arrivati da amici provenienti da luoghi lontani come Harker Heights, in Texas, dove ha trascorso un anno nel 2021 nell'ambito di un'iniziativa del Dipartimento di Stato americano che invia studenti da tutto il mondo nelle scuole superiori americane.

"Medo era l'anima del ritrovo... umorismo, gentilezza e arguzia, tutte cose che non si possono mai dimenticare", ha detto Heba al-Saidi, coordinatrice degli ex studenti del programma Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study sponsorizzato dal governo degli Stati Uniti e amica di Halimy. "Era destinato alla grandezza, ma è stato portato via troppo presto".

