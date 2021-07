18 lug 2021 19:19

VIDEO! RAGAZZI CHE SI ABBRACCIANO, ALTRI CHE SI SCATTANO FOTO GUANCIA A GUANCIA. TUTTI SENZA MASCHERINA - LE IMMAGINI DELLA FESTA NEL PUB DI MONTEVERDE PER ITALIA-BELGIO CHE HA SCATENATO IL MAXI FOCOLAIO (97 CONTAGIATI) - ALTRO CLUSTER A SANTA SEVERA: CI SAREBBERO 10 POSITIVI MA DECINE DI RAGAZZI SONO SCOMPARSI DAI RADAR PER PAURA DELLA QUARANTENA - A CORSO TRIESTE LA PARTITA ITALIA-BELGIO HA PROVOCATO ALTRI 30 POSITIVI - IL LAZIO E' PRIMO IN ITALIA PER AUMENTO DEI CONTAGI: 500 IN TUTTA LA REGIONE, 339 A ROMA