IL VIDEO DEL RAPIMENTO DI AMIT SOUSSANA, 40ENNE ISRAELIANA CHE E' STATA PRESA IN OSTAGGIO DA HAMAS LO SCORSO 7 OTTOBRE E LIBERATA DURANTE LA TREGUA - NEL FILMATO SI VEDE LA DONNA, CHE ALL'ARRIVO DEI TERRORISTI SI ERA NASCOSTA NELL'ARMADIO DI CASA, MENTRE CERCA DI LIBERARSI DEI SUOI ASSALITORI, PRIMA DI ESSERE PORTATA VIA A FORZA - LA 40ENNE HA ACCETTATO DI PUBBLICARE IL FILMATO DOPO IL SUO RILASCIO PER… - VIDEO

Look at this lioness! Amit Soussana fought her kidnappers all the way to Gaza. It took 7 men to take down 1 Israeli woman. ?? pic.twitter.com/CeN5M3kQI9 — Yoni Leviatan (@songsofyoni) December 4, 2023

amit soussana rapita dai terroristi di hamas

(ANSA) - Una donna che oppone resistenza ai suoi assalitori, prima di essere portata via: le drammatiche immagini sono contenute in un video diffuso in Israele che mostra la 40enne Amit Soussana, presa in ostaggio dai miliziani di Hamas, nel giorno dell'attacco del 7 ottobre. Nel video la donna si trova in una zona desertica. Si vede che tenta di opporsi ai suoi aggressori, in sette, tutti a volto scoperto, uno dei quali poi la prende di peso e la trascina via.

amit soussana liberata

Si nascondeva nell'armadio di casa sua quando era stata presa prigioniera. Soussana - riferisce il Times of Israel - ha accettato di pubblicizzare il filmato dopo il suo rilascio, il 30 novembre, nell'ultimo gruppo di ostaggi liberati come parte dell'accordo di tregua durato una settimana. Il video è stato trasmesso per la prima volta sui notiziari di Canale 12.

amit soussana rapita dai terroristi di hamas amit soussana amit soussana amit soussana