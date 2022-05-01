VIDEO! - LA RISSA FURIBONDA TRA VITTORIO SGARBI E GIAMPIERO MUGHINI - TUTTO INIZIA CON UN "MA CALMATI", "CALMATI TU, IMBECILLE" - POI MUGHINI CARICA SGARBI E LO STRATTONA - IL CRITICO D'URTO VA GIU' COME UNA PERA COTTA E GLI CADE ANCHE UN QUADRO IN TESTA - SI RIALZA COME UNA FURIA: "FACCIA DI CULO, TESTA DI CAZZO, COGLIONE, SEI PEGGIO DI PUTIN, MERDA UMANA, FASCISTA" - MUGHINI MINACCIA: "MI ALZO E TI PRENDO A CALCI IN CULO" - LA CHIOSA DI COSTANZO: "CI MANCAVA SOLO QUESTA..."

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“I VACCINI CINESI SONO MENO PERFORMANTI E PROTEGGONO MENO DALLE VARIANTI” - L'IMMUNOLOGO LUCA GUIDOTTI CI SPIEGA PERCHÉ IN OCCIDENTE ABBIAMO RIACQUISTATO LA LIBERTÀ MENTRE IN CINA STANNO SCATTANDO NUOVI LOCKDOWN: “POSSONO PERMETTERSI DI STARE CHIUSI PERCHÉ SFRUTTANO UN MODELLO IRRIPRODUCIBILE IN SISTEMI DEMOCRATICI. MA IN UN MONDO  GLOBALIZZATO I PROBLEMI CINESI SONO ANCHE I NOSTRI” – “STIAMO FACENDO LA QUARTA DOSE USANDO IL PRIMO VACCINO CHE HA ABBASSATO LE OSPEDALIZZAZIONI, MA…”