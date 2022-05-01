RISSA TRA VITTORIO SGARBI E GIAMPIERO MUGHINI #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/48AFU69Ir9— trashtvstellare (@tvstellare) May 4, 2022
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CATASTROFE SCALA – MATTIOLI SUL BALLO IN MASCHERA DI VERDI: "REGIA, SCENE E COSTUMI DI MARCO ARTURO MARELLI SONO UNA BARZELLETTA E NEMMENO DIVERTENTE. NON ENTRO NEI PARTICOLARI PER NON INCAZZARMI ULTERIORMENTE. QUESTO SPETTACOLO È IL SINTOMO DELL'IMPASSE IN CUI SI TROVANO ALLA SCALA. TERRORIZZATI COME SONO DAGLI EVENTUALI BUUU! DI QUALCHE MELOMANE MEDIO NON SI ATTENTANO A CHIAMARE DEI REGISTI VERI E RIPIEGANO SU QUESTI FOSSILI. E CE N'EST QU'UN DÉBUT, PARE. CHE IMBARAZZO…"
CAFONALISSIMO DEL DAVID! - AL RED CARPET DI CINECITTÀ PER GLI "OSCAR ITALIANI" TUTTI SBAVANO PER SABRINONA FERILLI, IN LUNGO NERO CON MANICHE DI VELO IN TINTA. POI ARRIVA MANUEL AGNELLI CON SGUARDO DA SCIUPAFEMMINE, IL PREMIO OSCAR PAOLO SORRENTINO, COME SEMPRE SERISSIMO, GABRIELE MAINETTI, LA GNOCCHISSIMA MIRIAM LEONE, LUISA RANIERI, MANO NELLA MANO CON LUCA ZINGARETTI, UNA SOPRENDENTE AURORA GIOVINAZZO IN PIZZO MONOSPALLA E… - FOTO
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“I VACCINI CINESI SONO MENO PERFORMANTI E PROTEGGONO MENO DALLE VARIANTI” - L'IMMUNOLOGO LUCA GUIDOTTI CI SPIEGA PERCHÉ IN OCCIDENTE ABBIAMO RIACQUISTATO LA LIBERTÀ MENTRE IN CINA STANNO SCATTANDO NUOVI LOCKDOWN: “POSSONO PERMETTERSI DI STARE CHIUSI PERCHÉ SFRUTTANO UN MODELLO IRRIPRODUCIBILE IN SISTEMI DEMOCRATICI. MA IN UN MONDO GLOBALIZZATO I PROBLEMI CINESI SONO ANCHE I NOSTRI” – “STIAMO FACENDO LA QUARTA DOSE USANDO IL PRIMO VACCINO CHE HA ABBASSATO LE OSPEDALIZZAZIONI, MA…”