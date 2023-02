VIDEO! LA SPOON RIVER DEL MEDITERRANEO - FATE VEDERE AL MINISTRO PIANTEDOSI LE SCONVOLGENTI IMMAGINI DEL PALASPORT DI CROTONE TRA I FERETRI DEI MIGRANTI: I NOMI, LE SIGLE E QUELLE CINQUE PICCOLE BARE BIANCHE (PER I BIMBI) – ANCHE GLI AGENTI HANNO GLI OCCHI ROSSI… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Alessandro Fulloni per corriere.it

PALASPORT DI CROTONE BARE VITTIME NAUFRAGIO

Sigle tipo questa: Kr40M28. «Kr» sta per Crotone, «40» per quarantesimo ritrovamento, «M» per maschio e 28 dovrebbe essere l’età. Poi bare color marrone, oltre sessanta. Bare bianche, per i bimbi. Sono cinque in tutto e vederle una accanto all’altra è sconvolgente. Siamo al Palazzetto dello Sport di Crotone.

Prefettura e Questura hanno dato il permesso ai giornalisti di vedere la camera ardente con le salme recuperare sinora sulla spiaggia di Cutro (64) dopo il naufragio di domenica. Tre minuti a testa per ogni cronista, la fila è lunghissima. Si entra due a due. Uno della carta stampata e l’altro delle televisioni.

(...)

La lettura di questo elenco è un dolore continuo, una Spoon River del Mediterraneo che affratella in qualche modo vittime e testimoni che passano qui. A un tratto un agente, gentilissimo, si avvicina con timidezza. Ha gli occhi rossi anche lui, mostra l’orologio e sussurra, a bassa voce, che «i tre minuti sono terminati». Si esce con il cuore a pezzi, il cielo su Crotone è plumbeo.