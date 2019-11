VIDEO! LA TERRA TREMA IN ALBANIA - NELLA NOTTE TERREMOTO DI MAGNITUDO 6.5 VICINO DURAZZO, ALMENO TRE MORTI E 150 FERITI - CASE E PALAZZI CROLLATI, NUMEROSI I DISPERSI E LE PERSONE SOTTO LE MACERIE - LA SCOSSA E’ STATA AVVERTITA ANCHE IN PUGLIA, BASILICATA, CAMPANIA E ABRUZZO... - VIDEO

Alberto Custodero per repubblica.it

albania terremoto

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito alle 2,54 ora locale (le 3,54 in Italia) la costa settentrionale dell'Albania, vicino a Durazzo. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa dieci chilometri di profondità ed epicentro tra Shijak e Durazzo. Almeno tre persone hanno perso la vita. Nella capitale, Tirana, la gente è scesa in strada in preda al panico, a Durazzo e Thunama crollati case e palazzi, dispersi, 150 feriti, persone sotto le macerie.

Unità dell'esercito e della protezione civile sono al lavoro tra le macerie di un palazzo a Durazzo e di altri tre a Thumana, dove sono stati tratti in salvo per ora due bambini. A Kurbin un uomo è morto invece dopo essersi gettato dal balcone per tentare di mettersi in salvo.

Il forte sisma è stato sentito anche in Italia, in Puglia, in Basilicata, in Campania e in Abruzzo. "La scossa di terremoto delle ore 3.54 è stata avvertita in provincia di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Dalla sala della protezione civile della Regione Puglia non risultano allo stato segnalazioni di danni in Puglia. Vi aggiorno se emergeranno fatti rilevanti" avverte su Twitter il governatore pugliese Michele Emiliano.

La scossa di #terremoto delle ore 3.54 è stata avvertita in provincia di Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Dalla sala della protezione civile della @RegionePuglia non risultano allo stato segnalazioni di danni in Puglia.

La paura è stata "registrata" sui social. "Fortissimo terremoto in Albania, avvertito anche nel Salento. Tanta paura" twitta Rocco Nuzzo. "Mai sentite in vita scosse così forti : tutto si muoveva", posta da Lecce Biagio Marzo. "A Bari pure", risponde Mariangela Alliata.

"È stata la scossa di Terremoto più forte e lunga che io abbia avvertito in tutta la mia vita, ho ancora il cuore a mille", dice Ilaria. Supermimmone di Lecce posta un video girato con lo smartphone del lampadario che dondola. "Un giorno che dormivo e di colpo io e mia moglie ci siamo guardati senza parlare e abbiamo capito cosa erano quegli strani scricchiolii: teremoto", commenta.

"Mi ha svegliato il rumore dell'armadio che ha vibrato per diversi secondi", è la testimonianza di Giovanni Diraco. Valentina Fischione: "Anche io l'ho sentito e sto a Napoli".

Pennywise: "Ha svegliato anche me che sto a Sulmona". Michele Carofiglio, da Bari: "Il più lungo che ricordi in vita mia". Nerometà: "Avvertito forte anche in Basilicata, qui a Matera. È durato tanto, molti per strada ma nessun danno, per ora!"…

