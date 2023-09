VIDEO! TORO SEDUTO (ACCANTO AL GUIDATORE) – A NORFOLK, NEL NEBRASKA, LA POLIZIA HA FERMATO UN UOMO CHE GUIDAVA IN AUTOSTRADA CON UN ENORME TORO SUL LATO DEL PASSEGGERO –LA VETTURA, UNA FORD CROWN VICTORIA, ERA STATA MODIFICATA, ELIMINANDO METÀ DEL PARABREZZA E DEL TETTO PER FARE POSTO ALL’ANIMALE DALLE ENORMI CORNA – L'AUTO HA PERCORSO OLTRE 50 CHILOMETRI PRIMA DI…

Estratto da www.la7.it

toro viaggia in auto in nebraska

Nel video, un toro Watusi che viaggia su una Ford Crown Victoria. Questa è la stramba immagine che si è trovata di fronte la polizia di di Norfolk, in Nebraska (Stati Uniti). L’auto guidata da Lee Meyer è stata privata di metà del parabrezza e del tetto per far posto al suo animale, chiamato Howdy Doody. L'uomo ha percorso l'autostrada per 58 chilometri con un cancello per il bestiame attaccato al lato del passeggero così da tenere il toro legato. […]

toro viaggia in auto in nebraska 8 toro viaggia in auto in nebraska 6 toro viaggia in auto in nebraska 5 toro viaggia in auto in nebraska 1 toro viaggia in auto in nebraska 3 toro viaggia in auto in nebraska 4 toro viaggia in auto in nebraska 7