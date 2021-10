VIDEO! A TRIESTE LA POLIZIA HA LANCIATO UN LACRIMOGENO ANCHE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA “AI CAMPI ELISI”, DOVE ERANO IN CORSO LE OPERAZIONI DI VOTO AL SEGGIO - I MANIFESTANTI SONO POI INDIETREGGIATI DI 150 METRI E SI SONO DIRETTI VERSO IL CENTRO DELLA CITTÀ…

TRIESTE, LACRIMOGENO IN UNA SCUOLA PER DISPERDERE I MANIFESTANTI

Da https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste

lacrimogeno in una scuola a trieste 1

Partono i lacrimogeni, il fronte si sposta in Campi Elisi. Per disperdere la folla le forze dell’ordine cominciano a lanciare i lacrimogeni. I manifestanti sono così indietreggiati di almeno 150 metri in pochi secondi verso via Campi Elisi, dove a questo punto la situazione è infuocata. Un fumogeno è stato lanciato all'interno di una scuola media dove sono in corso le operazioni di voto al seggio

lacrimogeno in una scuola a trieste 2 STEFANO PUZZER PORTATO VIA A FORZA STEFANO PUZZER IDRANTI SULLA MANIFESTAZIONE AL PORTO DI TRIESTE IDRANTI SULLA MANIFESTAZIONE AL PORTO DI TRIESTE STEFANO PUZZER IN LACRIME lacrimogeno in una scuola a trieste