CAPITALE BESTIALE
Video di Ferdinando Mezzelani per Dagospia
VIDEO TROMBATA BESTIALE! IL BUE SI E' FATTO LA BUA: LA SCENA PAZZESCA A ROMA, IN VIA DI TOR CARBONE - DOPO LE LOTTE TRA I GABBIANI E I TOPI, I MAIALI, I PITONI, LE VOLPI E I CINGHIALI CHE SCORRAZZANO ALLEGRAMENTE, CI MANCAVA IL BUE INGRIFATO: LA CAPITALE E' UNO ZOO A LUCI ROSSE - VIDEO-
Video di Ferdinando Mezzelani per Dagospia
INSTA-POPPIN’ – “ELISA, SEI UNA PLUS SIZE CHIATTA COL C*LO BASSO E I POLPACCI DA CINGHIALE. METTITI SUBITO A DIETA” – LA ISOARDI POSTA UNA FOTO IN COSTUME E VIENE TRAVOLTA DAGLI IDIOTI COMMENTI DEGLI HATERS - JANE ALEXANDER SCATENATA CONTRO GLI ODIATORI: ”FIERA DEL MIO CORPO DA 46ENNE. NON HO LA SINDROME DI PETER PAN…” – LE NOZZE AL BACIO DI PIATEK - FOTO BOMBASTICHE
FLASH! - RAI PER DUE! BEPPE CONVERTINI (SPONSOR DI MAIO/SPADAFORA) CONDURRÀ "LA VITA IN DIRETTA ESTATE", ROBERTO POLETTI (SPONSOR SALVINI) HA FIRMATO PER "UNOMATTINA ESTATE"
DAI NUMERINI DEL GOVERNO AI NUMERONI (PERSI) DALLE BANCHE: 11 MILIARDI IN MENO DI CAPITALIZZAZIONE PER I SEI ISTITUTI PRINCIPALI (DA 80,5 A 69,5 MILIARDI), IN SOLI TRE MESI. E DAL VOTO DELLA SETTIMANA SCORSA, IL GOVERNO NON PARLA PIÙ DI NUMERINI: SPREAD, TASSI, DEFICIT, SU CUI SI BASANO LE PREVISIONI DI TUTTE LE AZIENDE E SONO LA MISURA DELLA FIDUCIA CHE L' ITALIA RISCUOTE SUI MERCATI INTERNAZIONALI, QUELLO DEI CAPITALI IN PRIMIS
“NON POSSO PIÙ SOPPORTARE DI VIVERE” - UNA RAGAZZA OLANDESE DI 17 ANNI HA CHIESTO E OTTENUTO L’EUTANASIA DOPO ANNI DI SOFFERENZE PSICHICHE, SEGUITE A UNA VIOLENZA SUBITA QUANDO AVEVA 11 ANNI – NEI PAESI BASSI AI BAMBINI DAI 12 ANNI IN SU PUÒ ESSERE CONCESSA L’EUTANASIA, MA SOLO DOPO CHE…
CALCIO DOTTO (EMANUELE) MINUTO PER MINUTO - “IL TECNICO DEL VERONA BAGNOLI DOPO LA PARTITA CON LA JUVE DISSE AI CARABINIERI: ‘CERCATE I LADRI? NELL’ALTRO SPOGLIATOIO”, LA STORICA VOCE DI “TUTTO IL CALCIO” DOPO 39 ANNI DI CARRIERA VA IN PENSIONE E SCIORINA RICORDI SU MARADONA, BOSKOV ("MI DICEVA: GENTILEZZA COSTA POCO E COMPRA TUTTO”) ZICO E BRERA - "IL TOP? I FRATELLI ABBAGNALE" – VIDEO
CAFONALINO – TUTTO IL CINEMA ITALIANO RADUNATO AL MAXXI PER LA CERIMONIA DELLE NOMINATION DEI “NASTRI D’ARGENTO”: 11 CANDIDATURE PER “IL TRADITORE” DI BELLOCCHIO, CON PIERFRANCESCO FAVINO NEI PANNI DI TOMMASO BUSCETTA – “BLUE” CARPET D’ECCEZIONE CON BARBARESCHI, PANATTA, ISABELLA FERRARI E DOMENICO PROCACCI IN CHIODO NERO – ALESSANDRO BORGHI, PAOLA CORTELLESI, MICAELA RAMAZZOTTI, VALERIA GOLINO: TUTTI I CANDIDATI…
PUB PUBICO - IL “NORMAN'S COACH AND HORSES”, UNO DEI PIÙ ANTICHI PUB DI LONDRA, HA OTTENUTO LA LICENZA PER NUDISTI NELLA SPERANZA CHE LA MOSSA RIESCA A SALVARE IL LOCALE DALLA CESSIONE A UNA GROSSA CATENA – I CLIENTI ENTRANO, SI SPOGLIANO E INIZIANO A TRACANNARE BIRRA - “DOPO UN PO’ DIMENTICHI DI ESSERE NUDO…” DICONO GLI AVVENTORI CHE…
NON È ''LERCIO'', È ''REPUBBLICA'': ''UOMO CADE DAL MOTORINO E HA UN'EREZIONE LUNGA 9 GIORNI''. LA NOTIZIA PRURIGINOSA NASCE DA UN ARTICOLO SCIENTIFICO DI UNA RIVISTA DI UROLOGIA, CHE RACCONTA LA DINAMICA DELL'INCIDENTE E LO STRANO EFFETTO. SOLO DOPO UNA SETTIMANA IL MALCAPITATO PRIAPIZZATO È ANDATO AL PRONTO SOCCORSO