VIDEO TROMBATA BESTIALE! IL BUE SI E' FATTO LA BUA: LA SCENA PAZZESCA A ROMA, IN VIA DI TOR CARBONE - DOPO LE LOTTE TRA I GABBIANI E I TOPI, I MAIALI, I PITONI, LE VOLPI E I CINGHIALI CHE SCORRAZZANO ALLEGRAMENTE, CI MANCAVA IL BUE INGRIFATO: LA CAPITALE E' UNO ZOO A LUCI ROSSE - VIDEO

-

Condividi questo articolo

CAPITALE BESTIALE

 

 

Video di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

 

mucca bue mucca bue

Trombata bestiale. A Roma un bue si ingroppa una mucca in via di Tor Carbone. Dopo le lotte tra i gabbiani e i topi, i pitoni, le volpi e i cinghiali che scorrazzano allegramente, ci mancava il bue ingrifato. La Capitale è diventata uno zoo a luci rosse...

mucca bue mucca bue

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute