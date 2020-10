VIDEO! VI MANCAVANO I BUS FLAMBE’ DI ATAC? A ROMA VA A FUOCO UN ALTRO AUTOBUS IN PIAZZA PIO XI – PRIMA LE ESPLOSIONI, POI IL FUOCO E INFINE UNA COLONNA DI FUMO NERO SULLA ZONA. NESSUNO SAREBBE RIMASTO FERITO NÉ INTOSSICATO. LA VETTURA ERA IN SERVIZIO DA OLTRE 15 ANNI" - VIDEO

BUS IN FIAMME

Da romatoday.it

BUS IN FIAMME piazza pio XI

Prima le esplosioni, poi il fuoco ed infine una colonna di fumo nero nel cielo visibile da chilometri di distanza. Paura a Gregorio VII, zona Valle Aurelia, dove un bus Atac della linea 881 è stato distrutto da un incendio. L'intervento dei soccorritori intorno alle 12:30 di giovedì mattina in via Pio XI, altezza civico 76.

A far sobbalzare residenti e passanti quattro esplosioni udite chiaramente nella zona. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco con una autobotte della caserma Nomentano.

Avvolto completamente dalla fiamme il bus è andato distrutto nel volgere di pochi attimi. Nessuno sarebbe rimasto ferito né intossicato. Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori il tratto di strada interessato dall'incendio è stato temporaneamente interedetto alla circolazione. Sul posto per regolare la viabilità diverse pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incendio bus in piazza Pio XI

BUS IN FIAMME piazza pio XI

Come informa Atac: "Per ragioni ancora da stabilire, intorno alle 12.30 si è sviluppato un incendio su un bus della linea 881 mentre percorreva piazza Pio XI. Non ci sono state conseguenze per le persone. La vettura era in servizio da oltre 15 anni".