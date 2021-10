VIDEO ZOO-CAPITALE! NUN SE FAMO MANCA' NIENTE: DOPO I CINGHIALI A ROMA ARRIVA L'ISTRICE - SUI SOCIAL SPOPOLA IL VIDEO POSTATO DA LUCA TELESE IN CUI L'ANIMALE PASSEGGIA TRA LE AUTO IN VIA CIPRO: "MA CHE CAVOLO E' QUESTO COSO?" - SUL POSTO SONO INTERVENUTI I VIGILI URBANI CHE, DOPO ALCUNE PERIPEZIE, SONO RIUSCITI A CATTURARE LA BESTIOLA. L'ISTRICE PARE SIA ENTRATA ANCHE IN ALCUNI NEGOZI E... (SPOILER: NON HA ORDINATO UN CRODINO!) - VIDEO

Istrice a passeggio a Roma

Si arricchisce di giorno in giorno la fauna dello zoo della capitale e spopola sui social il video postato da Luca Telese di un istrice che passeggia tra le auto in via Cipro a Roma. «Ma che cavolo è questo coso?»: si chiede il giornalista, ma i romani ormai assuefatti alla condivisione degli spazi con ogni tipo di «bestia» (dopo le famiglie di cinghiali, cosa sarà mai un istrice solitario?) hanno placidamente segnalato alle autorità competenti la presenza del grosso roditore. Sì, non è altro che un roditore più grosso...

Istrice a passeggio a Roma 2

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani che — dopo alcune peripezie — sono riusciti a catturare l’istrice. La bestiola piena di aculei, intanto, visibilmente impaurita e spaesata, prima di essere privata della libertà pare sia entrata in alcuni negozi lungo via Cipro, in direzione di piazzale Clodio nel centrale quartiere Prati, per poi essere catturata da una pattuglia della polizia locale che a sua volta ha affidato alla Lipu la sua custodia. Lungo l’elenco di precedenti «bestiali».

Istrice a passeggio a Roma 3

Di oggi la notizia che a Roma in tanti sono costretti a portare l’auto in officina a causa dei topi che si riparano nei vani motore e rosicchiano i cavi di rame. Fioccano le lettere di denuncia sui violenti banchetti dei gabbiani che planano sui sacchi di rifiuti marcescenti abbandonati nel centro storico (e sappiamo bene non solo lì) dove la densità di ristoranti e bar rende l’accumulo di rifiuti un’emergenza.

Grande scalpore mediatico anche i 13 cinghiali che di giorno, il 21 settembre, hanno attraversato la trafficata via Trionfale riuscendo a fermare il flusso di automobili per regalare un altro video virale in pochi minuti.