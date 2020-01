2 gen 2020 11:50

VIENI AVANTI, SCONTRINO! – DAL PRIMO GENNAIO È OBBLIGATORIO PER TUTTI LO SCONTRINO ELETTRONICO: PARTITO A LUGLIO PER CHI FACEVA AFFARI SOPRA I 400MILA EURO, ORA È STATO ESTESO A TUTTI I COMMERCIANTI – PER IL CONSUMATORE CAMBIA POCO, ALMENO FINO A LUGLIO, QUANDO ARRIVERÀ LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI (AUGURI)… – VIDEO