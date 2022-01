10 gen 2022 19:52

VIENI AVANTI, VACCINO - L'AD DI PFIZER ALBERT BOURLA HA ANNUNCIATO CHE IL VACCINO CONTRO OMICRON SARÀ PRONTO A MARZO E L'AZIENDA HA GIÀ INIZIATO A PRODURRE LE DOSI - “EMA HA INIZIATO A VALUTARE UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO PER IL MEDICINALE ANTIVIRALE”. IL VIA LIBERA È ATTESO NELLE PROSSIME SETTIMANE…