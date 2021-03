VIENI AVANTI, VACCINO! – IN TUTTO IL MONDO È STATO SUPERATO IL MEZZO MILIARDO DI DOSI DI VACCINO ANTI-COVID SOMMINISTRATE, QUASI TUTTE TRA STATI UNITI (133 MILIONI), CINA (91 MILIONI) E INDIA (55) – IN EUROPA SIAMO MOLTO INDIETRO (MA VA?), SE SI ESCLUDE IL BOOM DEL REGNO UNITO – L’ITALIA È DIETRO GERMANIA E FRANCIA…

Da www.ansa.it

vaccinazioni anti covid nel regno unito

In tutto il mondo è stato superato il mezzo miliardo di dosi di vaccino anti-Covid somministrate. In particolare, sono quasi 513 milioni, soprattutto negli Stati Uniti (133 milioni) e in Cina (91 milioni).

A seguire l'India (55 milioni). In Europa il Regno Unito è nettamente più avanti rispetto agli altri, con oltre 31 milioni di dosi. La Germania è quasi a 12 milioni, la Francia a 10, l'Italia a 9.

CORONAVIRUS - VACCINO USA

Centomila nuovi casi di coronavirus al giorno. E' quello che rischia nelle prossime settimane la Germania che non riesce a frenare la diffusione delle varianti di Covid-19 e teme che gli ospedali siano sull'orlo del collasso. Per questo il governo di Berlino ha blindato le frontiere con la Francia ed altri Paesi confinanti, considerati zone ad altissimo rischio. D'altra parte, anche il governo di Parigi sta attuando nuove strette, interne e sui viaggi, nel tentativo di arginare una situazione sempre più critica con i contagi che sono raddoppiati rispetto all'inizio del mese. In tutto il mondo i numeri salgono: questa settimana sono stati registrati mezzo milione di nuovi casi di Covid. Unica eccezione, Israele, segno che l'unica risposta possibile alla pandemia è il vaccino.

CORONAVIRUS - VACCINAZIONI A ROMA

"Questa ondata sarà peggiore delle precedenti", ha avvertito il presidente dell'istituto tedesco Robert Koch, Lothar Wieler, in conferenza stampa con il ministro della Salute. E si rischiano "fino a 100mila nuovi casi al giorno". Jens Spahn ha spiegato che sono le varianti a rendere la situazione particolarmente pericolosa e ha espresso la preoccupazione che questo ritmo di crescita dei contagi di coronavirus potrebbe provocare a metà aprile il crollo del sistema sanitario, già al limite delle sue possibilità.

CORONAVIRUS - VACCINO USA

Intanto il governo di Berlino prova a tutelarsi con una stretta alle frontiere. Da domani la Francia sarà considerata una zona "ad alto rischio" Covid. Il che vuol dire che chiunque arriva in Germania deve presentare un test negativo effettuato nelle ultime 48 ore e deve restare in quarantena per dieci giorni. Tolte dalla lista "rossa", invece, Repubblica Ceca, Slovacchia e Tirolo austriaco, che adesso viene considerata un'area a "basso rischio".

vaccinazioni all'hotspot dell'allianz stadium di torino

Anche la Francia, in attesa che il presidente Emmanuel Macron annunci nuove misure per combattere la pandemia, ha deciso un inasprimento dei controlli in stazioni, aeroporti e autostrade.

SELFIE DURANTE IL VACCINO

Ancora un tragico record di morti per Covid-19 in Brasile. Nelle ultime 24 ore, le vittime sono state 3.650 ed i contagi 84.245. Lo rivela il Consiglio delle segreterie di salute (Conass), precisando che al computo mancano i dati dello stato di Ceara', che ha segnalato problemi tecnici. Quella odierna e' comunque la cifra di vittime piu' alta dall'inizio della pandemia. Il bilancio totale sale pertanto a 307.112 morti a fronte di 12.404.414 casi accertati dall'inizio della pandemia.

centro vaccinale al mandela forum vaccinazioni all'hotspot dell'allianz stadium di torino 2 CORONAVIRUS - VACCINO USA

SILVIO GARATTINI SI VACCINA furbetti del vaccino le iene 1