Dagotraduzione dal Daily Mail

VACCINO BAMBINI

Il primo vaccino contro il Covid-19 per bambini di età compresa tra i sei mesi e i cinque anni potrebbe essere disponibile già dalla fine di febbraio. Secondo il Washington Post, le autorità di regolamentazione statunitensi stanno esortando la casa farmaceutica Pfizer a richiedere l'autorizzazione di emergenza per un regime a due dosi del suo vaccino COVID-19 per i bambini in quella fascia di età.

Nel frattempo, le autorità di regolamentazione sono anche in attesa di dati su un corso a tre dosi che sperano si dimostrerà più efficace per i bambini, ha riferito l'Associated Press.

vaccino 3

Tuttavia, la ricerca mostra che il Covid rappresenta un rischio molto basso per neonati e bambini piccoli e le precedenti decisioni di offrire vaccini ai bambini hanno causato polemiche.

I dati dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mostrano che al 22 gennaio ci sono stati 280 decessi per Covid tra i bambini di età compresa tra zero e quattro anni. Quel numero sale a 603 per quelli di età compresa tra i cinque e i 18 anni.

vaccino

Insieme, i decessi che coinvolgono Covid tra i minori di 18 anni rappresentano circa lo 0,102% degli 864.256 decessi totali americani, al 22 gennaio.

Se approvati, gli Stati Uniti diventerebbero uno dei pochi paesi al mondo a iniziare a vaccinare bambini di appena sei mesi, mentre Cuba che è l'unico altro paese conosciuto che vaccina bambini di appena due anni.