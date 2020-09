VIENI AVANTI VACCINO! LA RUSSIA È STATO IL PRIMO PAESE AL MONDO AD APPROVARE UFFICIALMENTE UNA VACCINAZIONE PER IL CORONAVIRUS. MA SARÀ EFFICACE? PATTO TRA LE CASE FARMACEUTICHE RIVALI: LE RICHIESTE DI APPROVAZIONE DEL VACCINO PARTIRANNO SOLO SULLA BASE DI "SOSTANZIALI PROVE DI SICUREZZA ED EFFICACIA". UNA MOSSA CHE ARRIVA DOPO GIORNI DI ANNUNCI E FUGHE IN AVANTI, A COMINCIARE DA QUELLA DELLA CASA BIANCA…

Arriva un impegno congiunto sulla sicurezza e il rispetto degli standard da applicare al vaccino contro il Coronavirus dalle grandi case farmaceutiche in competizione tra loro. Come ha anticipato il Wall street journal, colossi come Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, GlaxoScmithKline e Sanofi stanno per diffondere un accordo che li impegna pubblicamene a non chiedere l’approvazione dei vaccini da parte dei governi finché non ci saranno le dovute certezze sulla sicurezza dei loro prodotti.

In una bozza del comunicato pubblicato sul quotidiano economico, le aziende spiegano che il loro impegno congiunto punta ad «aiutare e assicurare la fiducia pubblica sui vaccini Covid-19, che alla fine saranno approvati e sul rispetto del processo regolamentare con cui sono valutati». Le richieste di approvazione, spiegano le big della farmaceutica, partiranno solo sulla base di «sostanziali prove di sicurezza ed efficacia».

Una mossa che arriva dopo giorni di annunci e fughe in avanti, a cominciare da quella della Casa Bianca, con Donald Trump che ha previsto la prima distribuzione di un vaccino entro la fine dell’anno. Ne è seguita la comunicazione della Fda ai funzionari sanitari Usa con la quale si prevedeva la distribuzione per i primi 2 milioni di soggetti a rischio già a fine ottobre.

Un vaccino contro la COVID-19 sviluppato e testato in Russia ha generato anticorpi neutralizzanti provocando soltanto lievi effetti collaterali. È quanto rivela uno studio pubblicato venerdì 4 settembre sul giornale medico The Lancet.

Russia prima nazione ad approvare vaccino contro COVID-19

La comunità scientifica internazionale aveva aspramente criticato la Russia, prima nazione ad approvare un vaccino per il coronavirus, ancor prima del completamento dei test. L’annuncio di Vladimir Putin era arrivato prima dell’inizio della terza fase di test.

Tuttavia le prime due fasi di indagini sul vaccino, chiamato Sputnik V, hanno dato buoni risultati. Tutti i 76 partecipanti, infatti, hanno sviluppato anticorpi al coronavirus. I livelli di anticorpi erano simili alla risposta immunitaria di coloro che erano guariti naturalmente dalla COVID-19, ha sottolineato il Lancet.

Il vaccino sviluppato dalla Russia usa gli adenovirus. Questi virus “freddi”, chiamati Ad5 e Ad26, sono resi innocui e incapaci di crescere nel corpo umani. La loro unica funzione è quella di portare nel corpo una proteina del nuovo coronavirus, in modo da stimolare l’organismo a produrre anticorpi - si spera - per molti anni a venire.

La tecnica utilizzata dai russi è la stessa del vaccino della Oxford University e della Johnson and Johnson.

Secondo il Lancet i livelli di sicurezza sono buoni, anche con dosi alte di vaccino, almeno per le persone in buona salute dai 18 ai 60 anni. Si sono verificati alcuni effetti collaterali: metà dei partecipanti ha preso la febbre, il 42% ha provato mal di testa, il 28% debolezza e il 24% dolore alle giunture. L’articolo non ha detto quanto sono durati gli effetti secondari, ma ha detto che “eventi più gravi erano rari”.

Quanto è efficace il vaccino russo?

Rimane comunque la domanda: quanto è efficace il vaccino russo?

Rispetto ad altri vaccini, ha notato TheConversation.com, lo Sputnik V ha generato livelli più bassi di anticorpi e di cellule T - altro elemento importante nei vaccini - rispetto ad altri preparati.

Le possibili interpretazioni sono due: o il vaccino russo non fornisce una efficace neutralizzazione del virus, oppure i metodi di misurazione della immunizzazione non sono stati ottimali.

Mancando benchmark internazionali, a questo punto non è ancora possibile affermare se lo Sputnik V sia un vaccino più o meno efficace di altri.

