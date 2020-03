11 mar 2020 16:29

VIENI AVANTI, VACCINO! - UNA STARTUP BIOTECH DEL MASSACHUSETTS CERCA VOLONTARI PER TESTARE IL POSSIBILE VACCINO CONTRO IL CORONAVIRUS: “1100 DOLLARI PER ENTRARE NELLA STORIA” - LO STUDIO NON PREVEDE CHE I PAZIENTI VENGANO INFETTATI CON IL VIRUS MA PUNTA A CONOSCERE LA SICUREZZA DEL VACCINO E COME IL SISTEMA IMMUNITARIO RISPONDE AD ESSO…