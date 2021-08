VIENI A CONTAGIARTI IN PUGLIA – A GALLIPOLI LE DISCOTECHE SONO CHIUSE MA I RAGAZZI SONO ARRIVATI IN MASSA LO STESSO A FARE CASINO: FESTE CLANDESTINE, CASE-POLLAIO E NIENTE MASCHERINE. SONO TRA I 100 E I 120MILA I TURISTI, IN UNA CITTÀ CHE D’INVERNO NON SUPERA I 22MILA ABITANTI – LE AUTORITÀ SONO PREOCCUPATE PER IL VANDALISMO E SOPRATTUTTO PER I MAXI-FOCOLAI CHE INEVITABILMENTE ARRIVERANNO…

Francesco Oliva per www.repubblica.it

ragazzi in spiaggia di notte a gallipoli

Li trovi ovunque. In spiaggia, per strada, nei locali. Giovani, giovanissimi. In tanti non hanno neppure 20 anni. Di notte bivaccano, bevono e si divertono. Di giorno riposano. Per scendere in spiaggia prevalentemente al calar del sole. Con un solo pensiero: dove si va questa sera? Gallipoli, estate 2021.

Benvenuti nella città del divertimento. E pazienza se le discoteche sono chiuse. La cittadina jonica scoppia lo stesso. In questo luglio da record, i turisti sono arrivati da ogni parte d'Italia. In prevalenza dalle regioni del Nord (Lombardia, Emilia Romagna e Veneto). Non mancano neppure gli stranieri per via delle chiusure in Spagna e Croazia.

Stefano Minerva - sindaco Gallipoli

"Nel mese di luglio - spiega il sindaco Stefano Minerva - abbiamo avuto un boom di presenze come non si registrava da anni. Una stima? Contiamo tra le 100 e le 120mila presenze". Gruppi di vacanzieri, molti giovanissimi, si sono impossessati della città che d'inverno non supera i 22mila abitanti. Zaini in spalla, lo stretto necessario con sé e la vacanza è organizzata. "Avranno appena 20 anni, anzi a volte stenti a capire se sono maggiorenni o meno - racconta un residente - ma a me la loro allegria piace perché dopo mesi e mesi di chiusure è bello vedere la città così viva".

feste abusive in casa a gallipoli

Sciamano per le vie del centro tra negozi, bar e locali: Corso Roma, viale Galileo Galilei. Il mare preferito, invece, è sempre lo stesso: zona Baia Verde, nei pressi dello stadio comunale, lì dove lidi privati si alternano a metri e metri di spiagge libere punteggiate da ombrelloni a tinte diverse.

Distanziamenti e mascherine? "Il Covid sembra non esserci mai stato - precisa un residente - i ragazzi girano in gruppo, uno appiccicato all'altro". Per chi vive Gallipoli tutto l'anno i problemi di questa invasione incontrollata sono ben altri. Con un target di turisti così giovane, i bivacchi e gli schiamazzi sono la colonna sonora delle notti di molti residenti.

feste abusive gallipoli

E si dorme poco a Gallipoli. Il sindaco ha cercato di porre un freno con un'ordinanza: chi urla e disturba il sonno dei vicini, fa le valigie e torna a casa in anticipo. Facile a dirsi, meno a realizzarsi. "Cantano tutta la notte - spiega un altro cittadino residente nel centro storico - a volte anche fino all'alba.

E poter parlare con questi ragazzi è praticamente impossibile". In molte case si dorme anche in 12. Basta un angolo: si butta un materasso e ogni turista ha il suo spazio. Un business redditizio per i proprietari delle abitazioni che, in una sola settimana, arrivano a guadagnare quanto incasserebbero in un mese affittando le case ad una famiglia. Qualcuno, però, non ci sta. E dopo notti passate in bianco intende chiedere "aiuto" alle forze dell'ordine.

ragazzi in spiaggia di notte a gallipoli

https://bari.repubblica.it/dossier/grande-salento/2021/08/02/news/gallipoli_estate_da_paura-312701200

gallipoli