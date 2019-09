VIENI A FARE IL FANNULLONE IN PUGLIA - 27 MEDICI E INFERMIERI LICENZIATI DALLA ASL DI BARI: TIMBRAVANO IL CARTELLINO NEI REPARTI E NELLE CORSIE DEGLI OSPEDALI DI MONOPOLI E MOLFETTA, MA POI SE NE ANDAVANO A FARE I CAVOLI LORO - SONO RIMASTI FREGATI DALLA RIFORMA MADIA E COLPITI DALLA “SANZIONE ESPULSIVA” - VIDEO

Da www.repubblica.it

Segnavano la presenza in reparto o in corsia e poi uscivano. Strisciavano il cartellino ma non erano in ambulatorio. Ora gli assenteisti degli ospedali di Monopoli e Molfetta - medici e infermieri travolti dalle inchieste della magistratura nei mesi scorsi - sono stati sanzionati e in modo drastico dalla Asl di Bari: sono stati sottoposti a quella che la riforma della pubblica amministrazione firmata dall'ex ministro Madia, definisce "sanzione espulsiva" ovvero licenziamento.

Il provvedimento - deciso dall'ufficio procedimenti disciplinari della Asl - è stato applicato per 9 casi su 19 sottoposti a procedimento disciplinare per il presidio ospedaliero di Molfetta e per 18 persone su 32 casi sottoposti a procedimento disciplinare per Monopoli.

In un caso l'ufficio della Asl ha disposto l'archiviazione del procedimento e nei restanti casi ha adottato misure sanzionatorie conservative (23 sospensioni di variabile durata fino al massimo consentito dei 6 mesi).

