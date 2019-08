VIENI A MAGNARE IN PUGLIA – DAVID E VICTORIA BECKHAM SONO IN VACANZA CON I FIGLI E CONTINUANO A TEMPESTARE I SOCIAL CON FOTO E STORIES CON PIATTI TIPICI DELLA ZONA: RISOTTO, PASTA, CARNE, DOLCI E INFINE ANCHE I RINGRAZIAMENTI ALLO STAFF CHE HA CUCINATO PER LORO – MA LA DOMANDA CHE SERPEGGIA TRA I FOLLOWER INVIDIOSETTI È: COME FANNO A MAGNA’ COSÌ TANTO E A ESSERE TUTTI MAGRI?

Gianvito Rutigliano per “www.repubblica.it”

beckham in puglia 18

"Felice estate! Baci dalla Puglia". Una cartolina-selfie molto particolare arriva su Instagram da David Beckham e Victoria Adams, in bici con il panorama della campagna pugliese sullo sfondo.

E guardando tra le stories dell'ex stella di Manchester United e Real Madrid e della stilista ecco spuntare gli indizi sul luogo della loro villeggiatura, ovvero Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano.

beckham in puglia 9

La cena al ristorante Due camini è stata immortalata portata per portata da David che ha anche pubblicato una 'scarpetta' nel piatto di apprezzamento, con ringraziamento alla squadra in cucina e allo chef Domingo Schingaro. Presenti al gran completo anche i figli della coppia: Brooklyn, Romeo, Harper e Cruz

