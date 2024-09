VIENI A PICCHIARE IN PUGLIA! - DOPO LE AGGRESSIONI AI MEDICI A FOGGIA, UN ALTRO DOTTORE È STATO AGGREDITO A CASARANO, IN PROVINCIA DI LECCE - UN PAZIENTE CHE DOVEVA ESSERE SOTTOPOSTO A UN ESAME UROLOGICO HA SBROCCATO E PRESO IL MEDICO A CALCI SULLE PARTI INTIME - I SANITARI DEL POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA: "STIAMO PENSANDO A DELLE DIMISSIONI DI MASSA. COSÌ I CITTADINI INIZIERANNO A CAPIRE COSA VUOL DIRE VENIRE IN OSPEDALE E NON TROVARE NESSUNO CHE TI GARANTISCE ASSISTENZA" - VIDEO

Questo è il video che mostra l’aggressione ai medici avvenuti a #Foggia.

Barricati in una stanza, chiamano la polizia, una collega piange.

Fuori, oltre 50 persone cercano di entrare per continuare a picchiarli.

Non credo servano parole.

— Swan Ganzo (@GanzoSwan) September 7, 2024

NUOVO CASO VIOLENZA IN OSPEDALE, MEDICO AGGREDITO IN PUGLIA

aggressione personale sanitario 7

(ANSA) - Ancora un episodio di violenza contro il personale sanitario in Puglia. Dopo i casi registrati nelle ultime ore nel policlinico Riuniti di Foggia, questa mattina è stato aggredito un medico dell'ospedale Francesco Ferrari di Casarano (Lecce). A quanto si è appreso un uomo in attesa di essere sottoposto ad un esame di cistoscopia in un ambulatorio del reparto di Urologia, una volta sistemato sul lettino ha cominciato ad andare in escandescenza e poi ha colpito il medico in servizio con un calcio al basso ventre.

medici fuggono da un'aggressione all'ospedale di foggia 3

Il medico era uscito dalla stanza per parlare con la moglie del paziente avvisandola che a causa dello stato di alterazione dell'uomo l'esame non si poteva effettuare. Quando il medico è rientrato nell'ambulatorio, l'uomo lo ha aggredito sferrandogli un calcio per poi andare via. Il medico, che è stato giudicato guaribile in 15 giorni, ha subito allertato i carabinieri fornendo le generalità dell'aggressore e sporgendo denuncia.

FOGGIA NUOVE AGGRESSIONI IN CORSIA «SIAMO PRONTI A DIMETTERCI TUTTI»

Medici e infermieri del Policlinico Riuniti di Foggia senza pace. Dopo l’aggressione di mercoledì scorso da parte di cinquanta, tra parenti e amici, di una ragazza di 23 anni morta poco prima in un intervento chirurgico e documentata anche da un video choc, due nuovi casi portano in primo piano l’emergenza sicurezza all’interno degli ospedali. Anche per questo il governo sta programmando un ampliamento del numero dei presidi di polizia negli ospedali, già passati dallo scorso anno da 126 a 198, con un aumento di organico a 435 agenti contro i 299 iniziali.

aggressione personale sanitario 6

Domenica sera un ragazzo di 19 anni, poi arrestato dai carabinieri, ha colpito con schiaffi, calci e pugni tre infermieri: due di loro hanno riportato lesioni e contusioni guaribili in venti giorni. Da una prima ricostruzione, il ragazzo si è presentato con la madre al Pronto soccorso per uno stato d’ansia. Dopo essere stato visitato, il medico ha predisposto un esame del sangue e una terapia per sedare la sua alterazione.

Quando il giovane ha visto che l’infermiere si accingeva a procedere con la terapia, è andato in escandescenza: si è scagliato contro di lui e, nel momento in cui lo ha visto scappare, lo ha inseguito per il corridoio del reparto fino a colpirlo con una raffica di calci e pugni. [...]

medici fuggono da un'aggressione all'ospedale di foggia 4

«Non lavoriamo con serenità», dice Fabrizio Corsi, medico di Anatomia patologica in servizio al Policlinico Riuniti di Foggia e segretario aziendale Anaao. «Molti colleghi — continua — vogliono dare le dimissioni e noi stiamo pensando a delle dimissioni di massa. Così i cittadini inizieranno a capire cosa vuol dire venire in ospedale e non trovare nessuno che ti garantisce assistenza». [...]

