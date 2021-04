30 apr 2021 11:07

VIENI A SPARARE IN PUGLIA - TROVATO UN MEGA ARSENALE IN UNA BOTOLA ALL'INTERNO DI UNA MASSERIA AD ANDRIA: 65 MITRAGLIATORI D'ASSALTO, 33 FUCILI, 99 PISTOLE, MINE ANTICARRO, BOMBE A MANO - SECONDO LA PROCURA È “IL PIÙ IMPORTANTE SEQUESTRO DI ARMI MAI EFFETTUATO NEL PAESE”. LA POLIZIA È ARRIVATA AGLI ORDIGNI GRAZIE AD ALCUNE VERIFICHE SUL GIP DE BENEDICTIS, ARRESTATO PER CORRUZIONE - SAREBBE MATERIALE PROVENIENTE DALLA ROTTA BALCANICA…