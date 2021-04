VIETATO FUMARE, QUESTA VOLTA SUL SERIO - IN NUOVA ZELANDA STANNO PENSANDO DI VIETARE PER SEMPRE SIGARETTE E TABACCO: SI PARTIREBBE DAI NATI NEL 2004 - TRA LE ALTRE INIZIATIVE IN PROGRAMMA: LA RIDUZIONE DEL TASSO DI NICOTINA NEI PRODOTTI DA FUMO, IL DIVIETO DI FILTRI, LA LIMITAZIONE DEI LUOGHI IN CUI E' POSSIBILE FUMARE...

La Nuova Zelanda sta pensando di vietare il fumo a tutti i nati dopo il 2004 nel tentativo di rendere il paese libero dalle sigarette entro il 2025. La trovata fa parte di una serie di proposte all'esame dei legislatori, che includono la riduzione del livello di nicotina consentito nei prodotti del tabacco, il divieto di filtri, la fissazione di un prezzo minimo per il tabacco e la limitazione dei luoghi in cui è possibile vendere tabacco e sigarette.

Ma il governo sta anche valutando un graduale aumento dell'età legale per fumare, il che potrebbe effettivamente significare che chiunque sia nato dopo il 2004 sarebbe bandito da ogni acquisto di sigarette.

Giovedì scorso, annunciando i piani, Ayesha Verrall ha dichiarato: «Abbiamo bisogno di un nuovo approccio. Circa 4.500 neozelandesi muoiono ogni anno a causa del tabacco e dobbiamo fare rapidi progressi per essere in grado di raggiungere l'obiettivo [del 2025 senza fumo]. Senza un programma per controllare il tabacco non ci arriveremo».

Le proposte sono state criticate dal partito politico di destra ACT, che ha affermato che una delle restrizioni in esame - abbassare la quantità di nicotina nelle sigarette - potrebbe finire per influire negativamente sui fumatori della classe lavoratrice che avrebbero bisogno di acquistare più sigarette per ottenere lo stesso risultato.

«Se il governo impone una riduzione della nicotina, i fumatori neozelandesi che possono permetterselo spenderanno di più e, a loro volta, danneggeranno coloro che li circondano», ha detto in una dichiarazione Karen Chhour, portavoce dell'ACT per lo sviluppo sociale e i bambini.

Anche i minimarket, i negozi e le stazioni di servizio hanno condiviso la preoccupazione di vietare la vendita di tabacco dalle loro attività.

La Nuova Zelanda ha una popolazione di circa cinque milioni di persone e si stima che circa 500.000, uno su 10, fumi ogni giorno. Il fumo è responsabile di un decesso per cancro su quattro in Nuova Zelanda, e le persone Maori sono tra le più colpite. Il cancro è la principale causa di morte per le donne Maori e la seconda causa principale per gli uomini Maori.

