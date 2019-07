VIETATO SCULACCIARE – LA FRANCIA DA QUALCHE ORA È IL 56ESIMO PAESE AL MONDO A DICHIARARE FUORILEGGE SCAPPELLOTTI E SCULACCIATE. IL TESTO INSERITO NEL CODICE CIVILE: “L’AUTORITÀ PARENTALE SI ESERCITA SENZA VIOLENZE FISICHE O PSICOLOGICHE” – IL PRIMO PAESE A VARARE UNA LEGGE DI QUESTO GENERE FU LA SVEZIA QUARANT' ANNI FA, A CUI SEGUÌ LA FINLANDIA E POI MOLTISSIMI ALTRI STATI. IN ITALIA INVECE…

RCr. per “il Giornale”

I francesi un po' si vergognano, perché per molti di loro questa legge è arrivata troppo tardi. Certo, potremmo ricordare loro che in Italia non esiste ancora, ma considerando il complesso di superiorità che nutrono nei nostri confronti la cosa non li solleverebbe.

La Francia è da qualche ora il 56esimo Paese al mondo a dichiarare fuorilegge lo scappellotto o la sculacciata. Nessun intento pedagogico può «nobilitare» l' uso della violenza fisica nei confronti dei bambini. Il testo - considerato per lo più simbolico e approvato dal Senato per acclamazione e all' unanimità - riguarda qualsiasi colpo fisico comunque portato nei confronti dei bambini ma anche umiliazioni, insulti, vessazioni e scherni. È inserito nel codice civile, nell' articolo letto anche durante i riti nuziali secondo cui «l' autorità parentale si esercita senza violenze fisiche o psicologiche». Per dare maggliore rilievo alla legge, sarà riportata nella prima pagina dei libretti sanitari dei bambini.

Relatrice della legge è stata Maud Petit dei MoDem, che ha assistito al voto dalla tribuna del Senato. L' ex ministro socialista delle Famiglie Laurence Rossignol ha parlato di un «momento storico». Secondo la Fondazione per l' Infanzia, l' 85 per cento dei genitori francesi avrebbe fatto ricorso a violenze presunte «educative».

Il primo Paese a varare una legge di questo genere fu quarant' anni fa la Svezia, a cui seguì la Finlandia e poi moltissimi altri Stati tra cui anche la Tunisia, la Mongolia, il Paraguay, perfino la repubblica di San Marino. In Italia invece non esiste una legge ad hoc sulle violenze educative, ma soltanto una sentenza della Corte Costituzionale che risale al 1996 e che si è espressa contro l' uso di percosse nei confronti dei più piccoli.

Va detto che nel nostro paese, in base a una ricerca di Save the Children del 2012, la sculacciata è considerata un efficace strumento educativo da un quarto degli italiani. E va detto che nel 2015 fece discutere il fatto che anche papa Francesco aveva in qualche modo sdoganato lo scapaccione «a fin di bene», definendo pieno di dignità un padre che gli aveva raccontato di picchiare talvolta i figli a scopo punitivo ma mai guardandoli in faccia per non umiliarli. Porgi l' altra chiappa.

