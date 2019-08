È MORTA TONI MORRISON – AVEVA 88 ANNI ED ERA STATA LA PRIMA AFROAMERICANA A VINCERE IL NOBEL PER LA LETTERATURA NEL 1993. SI È SPENTA DOPO UNA BREVE MALATTIA IN OSPEDALE – L’INFANZIA IN ALABAMA, IL MATRIMONIO FALLITO E IL TRASFERIMENTO A NEW YORK PER LAVORARE COME EDITOR, POI NEL 1988 IL PULITZER E IL SUCCESSO: “HO PASSATO LA MIA VITA DA SCRITTRICE CERCANDO DI ASSICURARMI CHE LO SGUARDO DOMINANTE NEI MIEI LIBRI NON FOSSE MAI QUELLO DI UN BIANCO” – VIDEO