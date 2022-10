ALLA VIGILESSA È PARTITA LA FRIZIONE – A FIRENZE L’AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE È FINITA SULLA FOLLA CHE PARTECIPAVA A UNA PROCESSIONE RELIGIOSA IN PIAZZA DUOMO – NOVE I FERITI: DUE BAMBINE DI 4 E 7 ANNI, CINQUE DONNE ADULTE E UN UOMO DI 40 ANNI, TUTTI PERUVIANI, OLTRE ALLA VIGILESSA CHE ERA AL VOLANTE – LA VETTURA HA URTATO UNA BICICLETTA CHE HA INNESCATO UNA CARAMBOLA… – VIDEO

Da www.corriere.it

Un’auto dei vigili urbani di Firenze ha causato un incidente che ha provocato nove feriti nella centralissima piazza Duomo. La vettura ha urtato una bicicletta che ha innescato una carambola su un gruppo di fedeli peruviani i processione con “Il signore dei MiracolI”, antica tradizione risalente al terribile terremoto di Lima del 1655.

I feriti sono due bambine di 4 e 7 anni, cinque donne adulte e un uomo di 40 anni, tutti peruviani, oltre alla vigilessa che era alla guida che ha riportato lesioni molto lievi. Le condizioni delle bambine non destano preoccupazione ma una settantenne è stata ricoverata in codice rosso.

L’auto dei vigili era impegnata nel servizio di scorta alla manifestazione religiosa che si svolge interamente nel centro storico, in buona parte su tratti pedonali. Al Duomo i fedeli erano attesi per la benedizione dal preposto della cattedrale per poi tornare indietro.

