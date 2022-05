LA VIDA ES UN CARNEVALI: "IL MILAN? NOI NON REGALEREMO NULLA"- L'AD DEL SASSUOLO GIOVANNI CARNEVALI PRIMA DELLO SCONTRO-SCUDETTO CON IL MILAN AVVISA CHE IN CAMPO NON SCENDERA' LO "SCANSUOLO" - "L'AD INTERISTA MAROTTA NON SI È FATTO SENTIRE. PERÒ MICA SOLO CON LUI HO UN GRANDE RAPPORTO, MA ANCHE CON MALDINI E MASSARA CHE È STATO MIO GIOCATORE AL PAVIA…"