VILLA ARZILLISSIMA! - UNA CASA DI RIPOSO IN BELGIO INGAGGIA DUE SPOGLIARELLISTE PER UNA FESTA - PER ACCONTENTARE TUTTI GLI OSPITI, GLI ORGANIZZATORI HANNO ASSUNTO SIA UN UOMO CHE UNA DONNA, CHE HANNO RISVEGLIATO I BOLLORI DEI VECCHIETTI OSPITI NELLA STRUTTURA - LA DIRETTRICE DELL'OSPIZIO: "VENIRE A VIVERE QUI NON SIGNIFICA CHE LA VITA E IL PIACERE SI FERMINO ALL’IMPROVVISO…"

All'inizio era solo una battuta. Ma quando gli ospiti della casa di riposo, all'unanimità di donne e uomini, hanno dato il loro assenso entusiasta all'idea, i responsabili della struttura non hanno potuto tirarsi indietro. E così, venerdì, la festa bimestrale dell'ospizio Heiberg di Turnhout, in Belgio, si è trasformata in uno spettacolo di spogliarello. […]

[…] , i responsabili della casa di riposo hanno assunto due spogliarellisti professionisti, un uomo e una donna, per non far torto a nessuno. "È stato incredibile, mi sono davvero divertita. Possono tornare quando vogliono", ha raccontato a Hln un'entusiasta Ivona, una degli ospiti della struttura. "La donna era davvero molto flessibile. Mi ha ricordato quando ballavo anch'io", ha aggiunto. […]

"Dato che abbiamo residenti maschi e femmine, ci sono stati uno spogliarellista maschio e una femmina", ha spiegato la direttrice della casa di riposo, Tina De Maesschalck. "Tutti dovrebbero potersi divertire. Come centro di assistenza residenziale, diamo importanza anche alla qualità della vita. Venire a vivere qui non significa che la vita e il piacere si fermino all’improvviso", ha aggiunto. Unico limite: niente nudo integrale: entrambi gli spogliarellisti sono rimasti in mutande: "Vogliamo mantenere una certa eleganza", ha chiarito la direttrice.

