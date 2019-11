NELLA VILLA DEL PORCONE – UNA SERIE DI NUOVE INQUIETANTI IMMAGINI MOSTRANO LA VITA SU LITTLE SAINT JAMES, L’ISOLA DEL PEDOFILO JEFFREY EPSTEIN - NELLE FOTO, FORNITE DALL'ACCUSATRICE CHAUNTAE DAVIES, SI VEDE IL FINANZIERE MASSAGGIATO DALLA SUA ASSISTENTE, CINQUE RAGAZZE SORRIDENTI SU UNA SCOGLIERA, MENTRE UN ALTRO SCATTO MOSTRA L’APE REGINA GHISLAINE MAXWELL ALLO STESSO TAVOLO DOVE… - VIDEO

DAGONEWS

un gruppo di ragazze alla villa di jeffrey epstein

Una serie di nuove inquietanti immagini mostrano la vita apparentemente tranquilla su Little Saint James, l’isola del pedofilo Jeffrey Epstein.

Le foto, fornite dalla presunta vittima Chauntae Davies, mostrano Epstein che viene massaggiato sulle spalle dalla sua assistente Sarah Kellen che sorride alla macchina fotografica. In un’altra immagine un gruppo di cinque ragazze è in posa su uno sfondo idilliaco, mentre un altro scatto mostra l’ape regina Ghislaine Maxwell allo stesso tavolo dove il finanziere è stato immortalato mentre sfoglia dei documenti. E poi ancora immagini di ragazze, di stanze vuote piene di letti con dei baldacchini dove si consumava l’orrore.

jeffrey epstein a little saint james 2

Non si sa quando e da chi siano state scattate le foto, ma Epstein ha acquistato l'isola nel 1998 per 7,95 milioni di dollari e Davies dice di essere sfuggita alle sue grinfie nel 2005.

Davies, che ha lavorato come massaggiatrice di Epstein e come hostess sul suo aereo privato "Lolita Express", ha dichiarato di essere stata violentata dal miliardario sull'isola privata. «Mi ha preso un polso e lo pregavo di fermarsi, ma questo sembrava eccitarlo ancora di più.

ghislaine maxwell

Dopo che mi ha stuprata sono stata due settimane a vomitare». E sull’amicizia di Epstein con il principe Andrea ha raccontato: «Ero a conoscenza del loro rapporto. Epstein si vantava di quella conoscenza e di aver prestato soldi alla duchessa. Era una tattica per mostrare il suo potere. Non era possibile non sapere quello che stava succedendo lì dentro».

jeffrey epstein a little saint james 1 dentro la villa di epstein a little saint james 8 dentro la villa di epstein a little saint james 1 dentro la villa di epstein a little saint james 2 chauntae davies jeffrey epstein dentro la villa di epstein a little saint james 3 dentro la villa di epstein a little saint james 4 dentro la villa di epstein a little saint james 5 jeffrey epstein a little saint james 3 dentro la villa di epstein a little saint james 6 dentro la villa di epstein a little saint james 7 LA VILLA DI EPSTEIN ALLE ISOLE VERGINI dentro la villa di epstein a little saint james 9 LA VILLA DI EPSTEIN ALLE ISOLE VERGINI AGENTI DELL FBI NELLA VILLA DI EPSTEIN ALLE ISOLE VERGINI LA VILLA DI EPSTEIN ALLA ISOLE VERGINI