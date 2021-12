VINCE PECHINO (COME AL SOLITO) - L'INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION NON ANNULLERA' NESSUN TORNEO IN CINA PER NON "PUNIRE 1,4 MILIARDI DI PERSONE" - L'ORGANO DI GOVERNO DEL TENNIS MONDIALE HA ANNUNCIATO CHE NON SEGUIRA' LA WTA, CHE HA DECISO DI SOSPENDERE LE SUE COMPETIZIONI NEL PAESE FINCHE' NON AVRA' CERTEZZA CHE PENG SHUAI, L'ATLETA CHE UN MESE FA DENUNCIO' UN EX POTENTE DEL PARTITO PER VIOLENZA SESSUALE, STIA BENE...

Dagotraduzione dal Guardian

peng shuai

L'International Tennis Federation ha dichiarato che non annullerà nessun torneo in Cina per le preoccupazioni su Peng Shuai, perché non vuole «punire 1,4 miliardi di persone».

L'ITF – l'organo di governo mondiale per lo sport – ha dovuto affrontare le richieste di unirsi alla Women's Tennis Association nel sospendere tutti i tornei in Cina per il rifiuto del governo di fornire assicurazioni sul benessere di Shuai.

Peng, ex n. 1 mondiale del doppio, non è stata vista per diverse settimane dopo aver pubblicato un post sui social media accusando l'ex vicepremier cinese, Zhang Gaoli, di averla aggredita sessualmente. Dato che le autorità cinesi non sono riuscite ad avviare un'indagine o a fornire assicurazioni sul suo benessere, la WTA e il suo amministratore delegato Steve Simon, hanno annunciato che avrebbe sospeso tutti i tornei in Cina.

peng shuai 1

Domenica il presidente dell'ITF, David Haggerty, ha dichiarato alla BBC Sport che le accuse dovevano essere esaminate e che avrebbero continuato a lavorare su tale risoluzione, ma non avrebbero seguito la WTA.

«Devi ricordare che l'ITF è l'organo di governo dello sport in tutto il mondo e una delle cose di cui siamo responsabili è lo sviluppo di base», ha affermato. «Non vogliamo punire un miliardo di persone, quindi continueremo a organizzare i nostri eventi junior nel paese e i nostri eventi senior che sono lì per il momento».

peng shuai 3

I commenti di Haggerty si sono aggiunti a una breve dichiarazione rilasciata la scorsa settimana dall'ITF dopo una riunione del consiglio. «L'International Tennis Federation, in quanto organo di governo del tennis, sostiene tutti i diritti delle donne», ha affermato. «La nostra preoccupazione principale rimane il benessere di Peng Shuai. Le accuse fatte da Peng devono essere affrontate. Continueremo a sostenere tutti gli sforzi compiuti a tal fine, sia pubblicamente che dietro le quinte».

peng shuai

L'accusa di Peng ha provocato livelli straordinari di censura in Cina. Come membro del comitato permanente di sette membri del Politburo fino al 2018, Zhang è stato uno dei funzionari cinesi più anziani nel paese e la figura cinese più significativa ad essere nominata nel movimento cinese #MeToo. Il post di Peng è scomparso da Weibo in circa mezz'ora e tutte le discussioni sono state censurate online. La WTA e altri hanno affermato di non essere stati in grado di contattarla per diverse settimane.

peng shuai

A seguito di una costante attenzione internazionale, tra cui una campagna di organismi sportivi e celebrità, i media statali cinesi hanno prodotto foto e video di Peng in pubblico che, secondo quanto affermato, hanno dimostrato il suo benessere. Tuttavia, Simon ha affermato che le presunte prove lo hanno solo reso più preoccupato poiché non c'era alcun segno che non fosse sotto alcuna forma di controllo e fosse in grado di parlare liberamente.

Anche gli incontri video tra Peng e il presidente del Comitato Olimpico Internazionale non sono riusciti a rassicurare coloro che la difendevano.

peng shuai 2

La CNN ha riferito domenica che l'amministrazione Biden dovrebbe annunciare un boicottaggio diplomatico statunitense delle Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino questa settimana in una protesta contro le violazioni dei diritti umani in Cina.

La posizione della WTA sul caso Peng è stata ampiamente elogiata, in mezzo a una resa dei conti globale nello sport su come bilanciare i diritti umani, la libertà di parola dei giocatori e la necessità del redditizio mercato cinese.

Tuttavia, finora altre associazioni, tra cui l'Associazione maschile dei professionisti del tennis, non hanno intrapreso o minacciato azioni simili. L'ITF e l'ATP sono stati contattati per ulteriori commenti.

peng shuai 5 Post di Peng La presunta lettera di Peng Shuai alla Wta peng shuai peng shuai Peng Shuai 3 Zhang Gaoli 2 Zhang Gaoli Peng Shuai Peng Shuai 2 tweet di serena williams su peng shuai Peng Shuai 4 peng shuai 1