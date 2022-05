9 mag 2022 10:24

IN VINILE VERITAS - IN BARBA AL DOMINIO DELLO STREAMING, LA VENDITA DI VINILI È IN CONTINUO AUMENTO - QUESTO RITORNO HA SPINTO MOLTI PRODUTTORI HI-TECH DI COMMERCIALIZZARE GIRADISCHI, CON NUOVE TECNOLOGIE E FUNZIONI (MA ANCHE PREZZI PIÙ ACCESSIBILI) PER ATTIRARE LE NUOVE GENERAZIONI - MA COME SCEGLIERE IL GIRADISCHI ADATTO A OGNI ESIGENZA? ECCO ALCUNI CONSIGLI…