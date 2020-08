VIOLA COLOR MERDA - DUE ULTRAS DELLA FIORENTINA HANNO VIGLIACCAMENTE AGGREDITO IL FAMOSO FOTOREPORTER MASSIMO SESTINI, REO DI ESSERSI AVVICINATO A UN GRUPPO DI TIFOSI VIOLA CHE FESTEGGIAVA L'ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA SQUADRA - SECONDO LA DIGOS, UNO DEGLI ULTRAS, 26ENNE, AVREBBE SPINTONATO SESTINI, STRAPPANDOGLI IL TELEFONO DALLE MANI E GETTANDOLO A TERRA. UN ALTRO TIFOSO, DI 29 ANNI, SAREBBE INTERVENUTO CALPESTANDOLO E DANNEGGIANDOLO

https://iltirreno.gelocal.it/regione/toscana/2020/08/28/news/aggressione-al-fotoreporter-massimo-sestini-denunciati-due-ultras-1.39240688

tifosi fiorentina

Identificati dalla Digos due ultras della Fiorentina ritenuti responsabili dell'aggressione al fotoreporter Massimo Sestini, spintonato dopo essersi avvicinato a un gruppo di tifosi viola che festeggiava l'anniversario della fondazione della squadra, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso su ponte Santa Trinita a Firenze. I due sono stati denunciati per violenza privata, danneggiamento del telefono del giornalista e manifestazione non autorizzata.

massimo sestini foto di bacco (2)

Denunciato per manifestazione non autorizzata in concorso anche un altro tifoso di 20 anni.

I tre sono risultati attualmente sottoposti a Daspo e nei loro confronti saranno avviate le procedure per l'emissione di un nuovo Daspo a seguito di questo episodio. Proseguono le indagini per risalire all'identità degli altri tifosi che hanno partecipato all'evento non preavvisato alla questura.

TIFOSI DELLA FIORENTINA INSULTANO BALOTELLI E I GIOCATORI DEL MILAN

Secondo quanto ricostruito dalla Digos, uno degli ultras, 26enne, avrebbe spintonato il fotoreporter Massimo Sestini, strappandogli il telefono dalle mani e gettandolo a terra. Un altro tifoso, di 29 anni, sarebbe intervenuto calpestandolo e danneggiandolo. Gli accertamenti della polizia continuano anche per individuare i responsabili di un'altra aggressione avvenuta pochi minuti prima sempre sul ponte Santa Trinita, quando gli ultras hanno minacciato verbalmente un passante che si era avvicinato invitandoli a fare attenzione a non danneggiare il monumento con i fumogeni.

mostra fotografica di massimo sestini (3) mostra fotografica di massimo sestini (6) mostra fotografica di massimo sestini (12) mostra fotografica di massimo sestini (5) mostra fotografica di massimo sestini (16) massimo sestini massimo sestini diana mostra fotografica di massimo sestini (9) mostra fotografica di massimo sestini (15) massimo sestini mostra fotografica di massimo sestini (19) massimo sestini SESTINI SESTINI massimo sestini roberto d agostino