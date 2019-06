VIOLENZA CAPITALE – LA DIGOS HA IDENTIFICATO GLI AUTORI DEL PESTAGGIO DEI RAGAZZI DEL CINEMA AMERICA: SONO 4 E HANNO TUTTI UN’ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 25 ANNI – L’AGGUATO A BOTTIGLIATE E PUGNI ALLE 4 DEL MATTINO ALL’URLO DI “HAI LA MAGLIETTA DEL CINEMA AMERICA, LEVATELA SUBITO, SEI ANTIFASCISTA” – VIDEO: IL DISCORSO DI JEREMY IRONS A DIFESA DEI MILITANTI

Franco Pasqualetti per www.leggo.it

il pestaggio dei ragazzi del cinema america 1

La Digos di Roma non ha dubbi. Sono stati identificati gli autori del pestaggio dei ragazzi militanti del Cinema America. Gli aggressori, almeno 4, hanno un nome e un cognome e, soprattutto, una casa. E' lì che gli agenti stanno effettuando in questi minuti i controlli e le perquisizioni per trovare indumenti e ulteriori prove contro di loro. Saranno portati in via San Vitale per gli interrogatori e per ricostruire la dinamica della rissa. Hanno tutto un'età compresa tra i 18 e i 25 anni.

david habib uno dei ragazzi del cinema america pestati

COSA È SUCCESSO - Alle 4 del mattino di domenica quattro ragazzi ventenni sono stati aggrediti da una decina di individui di circa trent'anni all'urlo di "Hai la maglietta del Cinema America, sei antifascista, levati subito sta maglietta, te ne devi andà da qua”.

jeremy irons ospite dei ragazzi del cinema america 1

I quattro aggrediti avevano passato la serata anche in piazza San Cosimato per seguire le proiezioni del cinema all’aperto che da anni allieta i romani di Trastevere e non. I ragazzi, tutti incensurati, sono stati aggrediti con bottigliate, pugni, insulti e testate solo perché non si sono tolti la maglia del Cinema.

il pestaggio dei ragazzi del cinema america

A denunciare il tutto David Habib ricoverato d'urgenza al Fatebenefratelli, che indossava la maglietta bordeaux ora piena di sangue per via di una tumefazione e trauma con fattura scomposta alla piramide nasale.Ad un altro degli aggrediti inoltre tre punti sul sopracciglio destro, anche lui medicato in ospedale nella notte.

david habib uno dei ragazzi del cinema america pestati 1 jeremy irons ospite dei ragazzi del cinema america cinema america il pestaggio dei ragazzi del cinema america 2