Da Naomi Campbell ad Arnold Schwarzenegger, nomina una top star degli ultimi 30 anni e con ogni probabilità è stata fotografata da Dave Benett. Benett, 64 anni, è passato dall’essere assistente di Fleet Street al diventare uno dei fotografi più prolifici della società britannica, catturando tutti, da Jack Nicholson a Nelson Mandela e Michael Jackson.

Ieri sera è stata inaugurata a Londra una nuova mostra che celebra il suo lavoro, portando al pubblico alcune delle sue immagini più iconiche. In una di queste, la principessa Diana e Liza Minnelli si siedono a spettegolare durante una festa, e si vede l'artista coprirsi la bocca con la mano per sussurrare qualcosa alla principessa.

La principessa e l'artista: Benett ha detto di aver avuto "otto secondi" per fotografare la principessa Diana e Liza Minnelli mentre chiacchieravano in un angolo a una festa a Londra nel 1991

In un altro scatto, il principe Carlo, vestito in cravatta nera, si fa strada attraverso una festa, sfiorando Donatella Versace mentre lui guarda sullo sfondo. Il signor Benett ha anche fotografato Liz Hurley con il famoso vestito di Versace, una foto che è stata vista in tutto il mondo.

La mostra Great Shot, Kid è alla JD Malat Gallery di Londra fino all'8 marzo.

