IL VIRUS DEGLI ALTRI - I CONTAGI NEL MONDO HANNO SUPERATO QUOTA 16 MILIONI, DI CUI PIÙ DI UN QUARTO NEGLI STATI UNITI (4,3 MILIONI): 17 MORTI NEL CARCERE DI SAN QUINTINO, IN CALIFORNIA. TRUMP NON INAUGURERÀ IL CAMPIONATO DI BASEBALL – IN INDIA CI SONO STATI QUASI 50MILA CASI IN 24 ORE, IN MESSICO 24MILA - LOCKDOWN IN MAROCCO - OTTANTAMILA TURISTI EVACUATI DALLA CITTÀ TURISTICA DI DA NANG, IN VIETNAM

Il coronavirus nel mondo

Da "Anteprima. La spremuta di giornali di Giorgio Dell’Arti"

fine del mondo locuste coronavirus

I contagi nel mondo hanno superato quota 16 milioni. Quasi 650 mila i decessi.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto sapere che in ognuna delle ultime cinque settimane sono stati registrati oltre un milione di nuovi casi di coronavirus, con picchi di 280.000 nelle ultime due giornate.

La Gran Bretagna ha imposto 14 giorni di isolamento a chi arriva dalla Spagna. Il governo di Madrid sta cercando di convincere Londra a escludere almeno le Baleari e le Canarie, principali mete turistiche estive.

giovani inglesi a magaluf

La ministra degli Esteri spagnola Arancha González ha cercato di rassicurare: «L’epidemia è in ripresa ma è sotto controllo, i nuovi focolai, attesi, vengono monitorati, isolati e dovrebbero essere presto spenti».

Anche la Norvegia ha imposto dieci giorni di isolamento per chi arriva dalla Spagna. Francia e Belgio raccomandano ai loro connazionali di evitare Barcellona e le spiagge della Catalogna.

Tui, la più grande compagnia turistica europea, ha cancellato fino al 9 agosto tutti i viaggi verso la Spagna, escluse Baleari e Canarie.

KIM JONG UN CORONAVIRUS

Un focolaio di coronavirus è stato scoperto in Baviera, nel sud della Germania. Almeno 170 braccianti sono stati trovati positivi in una grande azienda agricola di Mamming, obbligando tutti i 500 operai che vi lavorano alla quarantena.

La Romania ieri ha contato altre 1.120 infezioni e 22 decessi per il coronavirus.

Kim Jong-un ha dichiarato «l’allerta massima» per il coronavirus, dopo la scoperta del primo «caso sospetto» ufficiale nel Paese. «Sembra che il virus sia entrato nel paese», ha detto il dittatore. Il caso riguarda una persona fuggita dalla Corea del Nord tre anni fa e rientrata lo scorso 19 luglio attraverso la Zona demilitarizzata. La città di confine di Kaesong è stata posta in lockdown.

KIM JONG UN CORONAVIRUS

L’agenzia del regime Kcna sostiene che il contagio sarebbe dovuto a un disertore del Nord che, lo scorso 19 luglio, dopo tre anni avrebbe riattraversato il 38° Parallelo dal Sud clandestinamente: « Si tratterebbe di un uomo di 24 anni, sparito dopo essere finito sotto inchiesta per lo stupro di un’altra fuggiasca lo scorso mese.

Secondo l’archivio dell’intelligence sudcoreana, nel 2017 era arrivato dal Nord a nuoto e sembra possibile che abbia usato lo stesso sistema per tornare in Nord Corea e sfuggire alla giustizia del Sud» [Santevecchi, Cds].

La Corea del Sud ha registrando il numero di contagi più alto degli ultimi quattro mesi: 113, tra cui 86 persone che arrivano dall’estero.

coronavirus a itaewon il quartiere della movida di seul

Sabato il Vietnam ha annunciato il primo caso di coronavirus trasmesso localmente dopo quasi cento giorni.

Nell’ultima settimana, 18 stati degli Stati Uniti hanno registrato la giornata con più casi di coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Tra questi ci sono la California, il South Carolina, il Kentucky e le Hawaii.

Ieri Donald Trump ha fatto sapere che non aprirà la stagione degli Yankees: «A causa del mio forte impegno sul virus cinese, compresi incontri programmati sui vaccini, la nostra economia e molto altro, non mi sarà possibile essere a New York per il lancio iniziale degli Yankees il 15 agosto. Lo farò più avanti nella stagione» [Ansa]. Va ricordato che nella corsa alla Casa Bianca la media dei sondaggi nazionali vede Biden favorito col 9% di scarto [Mastrolilli Sta].

donald trump e anthony fauci

Sono quattro giorni di fila che il Brasile conta più di cinquantamila nuovi contagi. Ieri nel Paese si sono superati gli 87mila decessi e i 2,4 milioni di casi.

Il Perù ha superato la soglia delle 18 mila vittime di coronavirus. E i pazienti ospedalizzati affetti da Covid-19 hanno battuto un nuovo record, nella stessa settimana in cui hanno riaperto i ristoranti.

Il Marocco ha messo in quarantena a tempo indeterminato otto città: Tangeri, Fes, Casablanca, Meknes, Tetouan, Berrechid, Settat e Marrakech. Nel weekend l’aumento dei nuovi casi è stato significativo: 811 sabato, 633 domenica.

coronavirus lombardia

In Australia lo Stato di Victoria ha registrato dieci morti in 24 ore. Record nazionale.

Il coronavirus in Italia

Attualmente positivi: 12.565

Deceduti: 35.107 (+5, +0,01)

Dimessi/Guariti: 198.446 (+126, +0,06%)

Ricoverati in terapia intensiva: 44 (+3, +7,3%)

Tamponi: 6.560.572 (+40.526)

Totale casi: 246.118 (+254, +0,1%).

Tasso grezzo di letalità: 14,3%.

coronavirus lombardia

Sono tre giorni consecutivi che in Lombardia non si registrano morti per Covid-19. La Lombardia è però la regione con il maggior numero di nuovi positivi, 74. Seguono l’Emilia-Romagna con 61, il Veneto e il Lazio con 19.

Nessun nuovo caso ieri Basilicata, Calabria, Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta. Solo uno in Abruzzo e due in Friuli Venezia Giulia.

FONTANA CAMICE DI FORZA – BY BOCHICCHIO

Il ministero della Sanità, in collaborazione con l’ospedale Spallanzani di Roma, sta lavorando all’introduzione di test rapidi negli aeroporti.

La polizia ha iniziato controlli a tappeto nella metropolitana milanese. Ad esempio, sabato sera 13 persone sono state multate perché senza la mascherina, obbligatoria per viaggiare sui mezzi pubblici. Se pagheranno entro cinque giorni la sanzione sarà di 280 euro, altrimenti salirà a 400.

L’assessore alla Sanità della Regione Lazio D’Amato ha annunciato «un’ordinanza per i test ai viaggiatori in pullman dai Paesi a rischio», per contenere i casi d’importazione in particolare dalla Romania. In questi giorni in molti, a partire dalle badanti, stanno rientrando nel Lazio a bordo di pullman che fermano alla stazione Tiburtina.

donald trump alla casa bianca

A Salerno sono state inflitte le prime multe da mille euro volute dal governatore De Luca per chi non indossa la mascherina nei locali pubblici.

Coronavirus: Usa, i casi superano quota 4,2 milioni

DONALD TRUMP CON MASCHERINA

(ANSA) - NEW YORK, 27 LUG - Il bilancio dei casi di coronavirus negli Stati Uniti ha superato i 4,2 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University, secondo cui il numero dei contagi giornalieri è rallentato nelle ultime 24 ore.

I dati dell'università americana indicano ad oggi un totale di 4.234.140 casi, di cui 55.187 ieri rispetto agli oltre 60.000 degli ultimi giorni. I nuovi decessi sono stati 518, per un totale di 146.935 dall'inizio della pandemia.

Coronavirus: Usa, morti in carcere San Quintino salgono a 17

DETENUTI MORTI PER CORONAVIRUS A SAN QUENTIN

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - E' salito a 17 il bilancio dei decessi provocati dal coronavirus nel carcere di San Quintino, nel nord della California: l'ultimo, Johnny Avila Jr. - un condannato a morte di 62 anni - è deceduto ieri. Lo riporta la Cnn.

Avila è morto in un ospedale esterno al carcere a causa di complicazioni legate al virus, hanno reso noto le autorità.

L'uomo era stato condannato a morte nel 1996 per pluriomicidio.

Il carcere di San Quintino è il più colpito dalla pandemia in California, con un totale di 2.155 contagi, di cui almeno 90 nelle ultime due settimane. (ANSA).

esodo di massa in india per il coronavirus 1

Coronavirus: India, record di quasi 50.000 casi in 24 ore

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - L'India ha registrato 49.931 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, vale a dire il livello giornaliero più alto dall'inizio della pandemia: il nuovo record, secondo i conteggi ufficiali del ministero della Sanità riportati dalla Cnn, è stato accompagnato da ulteriori 708 decessi.

esodo di massa in india per il coronavirus

I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 1.435.453 e quello dei morti a quota 32.771. Ad oggi i casi attivi sono 485.000 e le persone guarite sono 917.568.

Da parte sua, il Consiglio per la ricerca medica dell'India ha reso noto che dall'inizio della pandemia sono stati effettuati oltre 16,8 milioni di test. Il Paese, come è noto, ha il terzo numero di casi più alto al mondo dopo gli Usa e il Brasile.

Coronavirus: Brasile, bilancio casi supera 2,4 milioni

jair bolsonaro

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Il bilancio dei casi di coronavirus in Brasile ha superato la soglia dei 2,4 milioni, mentre quello dei decessi è ad oggi oltre quota 87mila: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn.

Secondo i dati ufficiali, nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati 24.578 nuovi contagi e 555 ulteriori morti, per un totale di 2.419.091 casi e 87.004 decessi dall'inizio della pandemia cinque mesi fa (il 26 febbraio scorso)

Coronavirus: Messico, i casi superano quota 390mila

nuove tombe in messico per il coronavirus 1

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Il bilancio dei casi di coronavirus in Messico ha superato quota 390mila e quello dei decessi quota 43mila: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University.

L'università americana riporta oggi che nel Paese il numero di contagi è salito a 390.516 e quello dei morti a 43.680.

Secondo un conteggio della Cnn eseguito sulla base dei dati ufficiali del ministero della Sanità, in soli sette giorni in Messico sono stati rilevati 46.273 nuovi casi di coronavirus e 4.506 ulteriori decessi. (ANSA).

coronavirus brasile proteste

Coronavirus: Australia, in Victoria record di 537 nuovi casi

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Lo Stato australiano di Victoria, il più colpito dal coronavirus, ha registrato un record di 537 nuovi casi nelle ultime 24 ore: si tratta del peggior bilancio giornaliero a livello nazionale dall'inizio della pandemia. Lo ha detto oggi il premier dello Stato, Daniel Andrews, secondo quanto riporta la Cnn.

Il nuovo record è stato accompagnato da sei ulteriori decessi nello Stato, un dato che porta il bilancio locale dei morti a quota 77 e quello nazionale a quota 161. Nello Stato di Victoria, quindi, il coronavirus continua a diffondersi a livelli sostenuti nonostante la metropoli di Melbourne e la vicina contea di Mitchell Shire siano in lockdown da tre settimane. La chiusura durerà almeno altre tre settimane.

coronavirus australia

Andrews ha spiegato che il numero di nuovi casi viene alimentato soprattutto da persone infette che si recano comunque al lavoro. (ANSA).

coronavirus russia

Coronavirus: Russia, 5.635 casi e 85 morti in 24 ore

(ANSA) - MOSCA, 27 LUG - Sono 5.635 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Russia nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi accertati nel Paese dall'inizio dell'epidemia sale così a 818.120.

I decessi provocati dal virus Sars-Cov-2 sono ufficialmente 85 nel corso dell'ultima giornata e 13.354 in totale. I guariti sono 3.079 nelle ultime 24 ore e 603.329 in tutto.

CORONAVIRUS GUATEMALA

Coronavirus: Guatemala, al via la riapertura dell'economia

(ANSA) - CITTA' DEL GUATEMALA, 27 LUG - Il presidente delm Guatemala, Alejandro Giammattei, ha annunciato che inizia oggi di un processo di apertura dell'economia del Paese nonostante la persistenza della pandemia da coronavirus, sostenendo che per il buon esito dell'iniziativa "sarà fondamentale il contributo del senso di responsabilità della popolazione".

SOTTO IL CAMICE NIENTE - INFERMIERA DESNUDA IN RUSSIA - CORONAVIRUS

In un messaggio televisivo il capo dello Stato ha sottolineato con entusiasmo che "il Guatemala non si ferma né lo fermerà nessuno", spiegando che l'apertura dell'economia sarà regolata da un sistema di 'semafori del Covid-19' che indicherà con i colori rosso, giallo e verde il maggiore o minore rischio delle diverse province del Paese.

Le novità introdotte riguardano la fine delle restrizioni per la circolazione dei veicoli privati, una riduzione del coprifuoco che ora sarà fra le 21 e le 4 del giorno successivo, il ritorno al lavoro dei dipendenti pubblici a partire dal 3 agosto, un rigido orario di lavoro (dalle 9 alle 17) per le imprese private e la possibilità per la popolazione di uscire di casa il sabato e la domenica.

coronavirus india 5

Il programma di apertura sarà controllato a livello municipale e permetterà la ripartenza delle attività economiche e sociali in modo ordinato per giungere alla "nuova normalità".

Secondo l'ultimo rapporto delle autorità sanitarie, la pandemia ha in Guatemala un bilancio di 45.053 casi, inclusi 1.734 morti.

CORONAVIRUS NEL MONDO

Da www.repubblica.it

Ottantamila turisti evacuati da Da Nang in Vietnam

CORONAVIRUS VIETNAM – EVACUAZIONE TURISTI DA NANG

Le autorità hanno deciso di chiudere la città costiera di Da Nang e di evacuare circa 80mila persone, soprattutto cittadini vietnamiti in vacanza nella nota località turistica e domestici, dopo che sono stati registrati quattro nuovi casi di coronavirus trasmessi localmente. L'ultimo caso di contagio nel Paese risaliva allo scorso aprile. Le operazioni di evacuazione dureranno almeno quattro giorni: il governo ha predisposto circa 100 voli al giorno da Da Nang verso 11 città del Paese. Il Paese non ha mai avuto decessi da Covid.

KIM JONG UN CORONAVIRUS

Corea del Nord, non aveva il coronavirus

Il disertore nordcoreano rientrato in patria non aveva il Covid-19 e non era venuta a contatto con positivi, lo ha riferito il ministero della Sanità sudcoreano, presentando i test negativi di due persone venute a stretto contatto con l'uomo, indicato ieri dalle autorità di Pyongyang come il primo "caso sospetto" di Covid-19 nel Paese, tanto da spingere il leader Kim Jong-un a dichiarare "l'allerta massima" e a disporre il lockdown della città di Kaesong.

studenti con le mascherine in corea del nord

Hong Kong: stop ai ristoranti

Hong Kong annuncia nuove restrizioni per mitigare la pandemia. Tra le misure che entreranno in vigore mercoledì c'è la chiusura di tutti i ristoranti e l'obbligo di indossare la mascherina non appena si esce di casa. Da gennaio a oggi sono stati più di 2.600 i positivi individuati nell'ex colonia britannica, 19 dei quali sono morti.

Trump rinuncia alla prima palla nello Yankee Stadium

Il presidente degli Stati Uniti non lancerà la prima palla durante la prima partita della Major League di baseball in programma a Ferragosto nello Yankee Stadium di New York. "Sono fortemente concentrato" sul coronavirus, i vaccini e l'economia, ha scritto in un tweet Donald Trump, garantendo che ci riproverà più avanti nel corso della stagione. La mossa fa parte della nuova strategia del leader Usa che dopo mesi ha deciso di mostrare agli americani che sta prendendo molto seriamente l'epidemia di Covid-19

l Venezuela prolunga la quarantena a Caracas

CORONAVIRUS VIETNAM

Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha prolungato le restrizioni in vigore a Caracas e in altri sei aeree per frenare l'avanzata del coronavirus. La capitale e le aree di Miranda, Vargas, Zulia, Tachira, Bolivar e Sucre entrano in "quarantena totale a causa della crescita del numero di casi", ha spiegato il leader in televisione. Il Venezuela conta 30 milioni di abitanti e finora ha registrato 15.463 contagi e 142 decessi, stando alle cifre ufficiali

Brasile, superati gli 87mila morti

È salito a 87.004 il numero delle persone che hanno perso la vita in Brasile. Lo rende noto l'ultimo rapporto del ministero della Sanità del Brasile. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 24.578 nuovi casi che portano a 2.419.091 il totale delle persone contagiate. Lo Stato di San Paolo, dove lo scorso 26 febbraio è stato segnalato il primo caso dell'America Latina, è quello maggiormente colpito in Brasile con più di 21mila morti

Lockdown in Marocco

coronavirus vietnam 2

A partire da mezzanotte le più grandi città del Paese nordafricano chiuderanno le porte in entrata e in uscita: Casablanca, Tangeri, Marrakech, Fez e Meknes. Il Paese ha sollevato il blocco un mese fa, sebbene i voli internazionali siano ancora sospesi, ma una seconda ondata di contagi sta costringendo il governo a nuove misure. Il ministero della Salute ha dichiarato che sono stati registrati 633 nuovi casi, uno dei maggiori aumenti giornalieri finora, portando il numero totale dei positivi a 20.278, con 313 morti e 16.438 recuperi. Il Marocco ha effettuato un milione di test e ha reso obbligatorio l'uso della mascherina

coronavirus vietnam 3 coronavirus vietnam 4