IL VIRUS DEGLI ALTRI – IN GERMANIA CI SONO STATI PIÙ DI MILLE CONTAGI IN UN GIORNO: È IL RECORD DA MAGGIO, L'INDICE DI CONTAGIO STA PER ARRIVARE A 1 – NEGLI STATI UNITI ALTRI 1.262 MORTI E 53.158 CASI NELLE ULTIME 24 ORE – IL BRASILE POTREBBE ARRIVARE A 200MILA DECESSI ENTRO OTTOBRE – FORTE CRESCITA DEI POSITIVI ANCHE IN RUSSIA E SOPRATTUTTO IN LIBIA, DOVE IN UN GIORNO CI SONO 251 NUOVI CASI – BORIS JOHNSON IMPONE LA QUARANTENA A CHI ARRIVA DAL BELGIO

1 – CORONAVIRUS: GERMANIA,OLTRE 1000 NUOVI CONTAGI

(ANSA) - Salgono ancora i nuovi contagi da covid-19 in Germania: 1045 nelle ultime 24 ore (erano 740 ieri), secondo i dati riportati dal Robert Koch Institut alla mezzanotte di ieri. Il fattore di riproduzione giornaliero del contagio al 5 agosto è ancora di 0,9 e il fattore di riproduzione sui sette giorni è 0,99. Il ministro della Salute tedesco ha annunciato una conferenza stampa in mattinata per rendere conto dell'attuale andamento della pandemia in Germania.

2 – CORONAVIRUS NEL MONDO

Da www.ilsole24ore.com

In Russia 5.267 nuovi casi

La Russia ha registrato 5.267 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore raggiungendo un totale di 871.894 infezioni. Lo ha detto il centro di crisi anti-coronavirus. Secondo i suoi dati, il tasso di crescita giornaliera è stato stimato allo 0,6%. I morti invece sono stati 116, per un totale di 14.606 vittime.

Il Regno Unito imporrà la quarantena a chi arriva dal Belgio

Il governo inglese imporrà la quarantena a chi arriva dal Belgio dopo una crescita dei contagi nel Paese: lo riporta il Daily Mail, aggiungendo che i ministri si apprestano ad approvare la misura “a breve”. Il Regno Unito attualmente sta imponendo una quarantena di 14 giorni a chi arriva dalla Spagna e dal Lussemburgo.

Libia, nuovo record di contagi

Forte crescita dei contagi per la Libia che registra nelle ultime 24 ore altri 251 nuovi casi di coronavirus, che portano a 4475 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina ufficiale Facebook, precisando che i morti salgono a 99, i guariti a 640, e le persone attualmente positive da 3495 a 3736, con la maggior parte dei casi al Sud. Il governo di Tripoli ha disposto il lockdown parziale dalle 21 alle 6 del mattino per 5 giorni e altre misure per cercare di limitare la diffusione della malattia. L'Ue ha annunciato l'invio di aiuti per un valore di 20 milioni di euro.

Brasile, rischio 200mila morti entro ottobre

Il Brasile si avvicina alla soglia dei 100mila morti per coronavirus e raddoppierà la cifra già in ottobre se il ritmo attuale continuerà, avvertono gli studiosi. Domingos Alves, professore della Facoltà di Medicina dell'Università di San Paolo e specialista in statistiche relative alla pandemia, in una intervista alla Afp rivolge una critica molto severa alle autorità, che secondo lui hanno “sacrificato la popolazione”. Attribuisce il “massacro” alla “negazione” della pandemia da parte di Brasilia, alla mancanza di misure rigorose per contenere la contaminazione e a un precipitoso deconfinamento.

Usa, altri 1.260 morti in un giorno

Gli Stati Uniti hanno registrato 1.262 nuovi decessi collegati al coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Un dato simile a quello del giorno prima, che porta a oltre 158.000 il numero totale de morti registrati nel Paese dall'inizio della pandemia di Covid-19, comparsa a dicembre in Cina. Gli Usa hanno anche identificato 53.158 nuovi casi di infezione in un giorno, per un bilancio complessivo di oltre 4,82 milioni di contagi.

