<iframe framespacing='0' frameborder='no' scrolling='no' src='https://video.corriere.it/video-embed/49d34750-744f-11ea-b181-d5820c4838fa?vclk=video3CHP%7Cgovernatore-new-york-si-commuove-mio-fratello-positivo-sono-terrorizzato&playerType=embed&tipo_video=embed_norcs' width='540' height='340' allowfullscreen></iframe>

(LaPresse) - Si avvicina al milione il bilancio dei casi di coronavirus nel mondo. I contagi sono 937.567, secondo la John Hopkins University, mentre i morti sono 47.256.

Il governatore di New York si commuove: «Mio fratello è positivo, sono terrorizzato»

Da www.corriere.it

«Quando mi ha detto di avere il coronavirus mi sono spaventato, mi sono terrorizzato. Stiamo parlando di mio fratello, del mio fratellino. È il mio migliore amico, parlo con lui diverse volte al giorno, ho passato praticamente tutta la mia vita con lui«. Così il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha risposto a chi gli chiedeva delle condizioni del fratello Chris, noto anchorman della Cnn, risultato positivo al coronavirus. "Sono preoccupato perché non c'é nulla che posso fare", ha aggiunto. Chris Cuomo è attualmente in auto-isolamento nella sua abitazione di New York.

Katia Riccardi per www.repubblica.it

CORONAVIRUS NEW YORK USA

L'Italia è il primo Paese per il bilancio delle vittime , mentre gli Stati Uniti sono primi per numero di casi confermati (189.618). In Spagna superati i 100mila contagi, 849 morti in un solo giorno. In Francia ospedali al collasso. Trump ammette: "Ci aspettano due settimane molto dolorose". E mentre in Australia il premier Scott Morrison prega per la salute, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro fa marcia indietro e cambia i toni: "La più grande sfida della nostra generazione". Secondo le Nazioni Unite: Il mondo deve affrontare la peggiore crisi dalla Seconda guerra mondiale

donald trump e anthony fauci

Rimandato al 2021 il vertice sul clima di Glasgow

L'emergenza coronavirus fa saltare anche la conferenza Onu sul clima CoP26, presieduta dal Regno Unito con la partnership dell'Italia. L'appuntamento, cruciale nella battaglia globale contro i gas serra, era in calendario a Glasgow per novembre, con due pre-vertici attesi nelle settimane precedenti a Milano e a Roma, ma è stata rinviata al 2021, come ha reso noto stasera il governo britannico senza indicare ancora una data precisa. L'agenda saltata era stata annunciata nei mesi scorsi a Londra da Boris Johnson e da Giuseppe Conte.

Cina, lockdown nello Henan: 600mila persone coinvolte

mercato wuhan 2

Il Paese teme la seconda ondata e le misure sono drastiche. Tre persone sono risultate positive nella contea di Jia, regione dello Henan confinante con lo Hubai, epicentro della epidemia, e il govenro ha chiuso tutto., Lo riferiscono i media nazionali: "Nessuno può uscire, né entrare". Sono 600 mila gli abitanti. Potranno andare al lavoro, ma solo con permessi speciali. E tutti quelli che usciranno dovranno sottoporsi al controllo della temperatura. Sonostate disposte misure per cui solo una persona per famiglia potrà andare a fare la spesa, ogni due giorni. A nche l'auto si potrà usare, in base alla targa, ogni 2 giorni. Chiuso tutto tranne farmacia, supermercati e esercizi commerciali di primaria necessità.

andrew cuomo bill de blasio

Nuove misure a Hong Kong

Hong Kong teme un'ondata di ritorno dei contagi e vara una nuova stretta, mettendo al bando per 14 giorni anche le sale di karaoke, i club, i locali notturni e le sale di mahjong. I centri estetici e di massaggi dovranno invece seguire precauzioni, tra cui l'uso delle mascherine per i clienti e i controlli della temperatura corporea. Il governo, ha ricordato il network Rthk, aveva già disposto dal 28 marzo la chiusura per 14 giorni di luoghi pubblici come cinema e palestre.

la famiglia rimasta nascosta al mercato di wuhan per due MESI

Muore una neonata di 6 settimane in Connecticut

È la vittima più giovane del mondo. Ne ha dato notizia il governatore del Connecticut, Ned Lamont. "È con straziante dolore che annunciamo che una bimba di 6 settimane è morta nella zona di Hartford. È stata portata la scorsa settimana in ospedale in stato di incoscienza. Non c'è stato nulla da fare"

coronavirus new york 9

Francia, superati 4mila morti. Ospedali al collasso

Sono 509 i decessi registrati in Francia nelle ultime 24 ore, portando il Paese al quarto posto per morti dopo Italia Spagna e Stati Uniti. Secondo quanto annunciato dal direttore generale della Direzione sanitaria francese, Jérôme Salomon, le persone attualmente ricoverate sono 24.639, mentre in terapia intensiva si trovano 6.017 pazienti, 452 in più rispetto a ieri. Secondo l'ente Assistance publique-Hôpitaux de Paris, 870 pazienti oggi sono in rianimazione a Parigi, occupando tutti i letti disponibili.

Pressione fortissima anche sugli ospedali dell'Ile-de-France, la regione della capitale, con duemila pazienti in rianimazione. "Le curve italiane e francesi si seguono con 10 giorni di scarto, è possibile che la regione Ile-de-France conti entro una decina di giorni lo stesso bilancio della Lombardia", avverte una fonte vicina al ministero della Salute, citata da Les Echos. Ma non tutti rispettano le misure restrittive. In due settimane sono state effettuate 359mila multe per la violazione delle regole di confinamento: lo ha annunciato oggi il ministro dell'Interno, Christophe Castaner mettendo in guardia sul periodo di Pasqua: "Non si parte in vacanza durante il periodo di confinamento".

India, primo contagio nello slum più grande del Paese

lockdown india

Un uomo di 56 anni è stato ricoverato all'ospedale di Sion di Mumbai. La notizia, riportata dai media locali è molto preoccupante. L'uomo infatti vive nello slum più grande dell'India, Dharavi a Mumbai: 1 milione circa di persone in uno spazio di 6 kmq. Impossibile mantenere le distanze di sicurezza in una baraccopoli come questa. Le autorità hanno sigillato il luogo in cui vive - con il resto dei suoi residenti ancora all'interno - e messo in quarantena da otto a dieci membri della sua famiglia. Sono in tutto 1.637 i positivi e 45 i decessi.

coronavirus new york 11

Le ferrovie indiane hanno messo a disposizione del ministero della sanità 20mila carrozze che potranno ospitare, una volta completato l'intervento, fino a 320mila pazienti, ha reso noto il governo. L'intervento per la conversione dei vagoni letto è già iniziato. I contagi confermati in India sono in tutto 1.590, secondo i dati della Johns Hopkins University (1.637 secondo i dati del governo). Ma si teme che il numero reale sia molto più alto.

Stati Uniti, Trump: "Ci aspettano due settimane dolorose"

prove di lockdown in india

Le vittime negli Stati Uniti potrebbero diventare 240mila, secondo la Casa Bianca. È stata la prima volta che l'amministrazione Trump rilascia una stima ufficiale. Nelle scorse settimane, il dottor Anthony S. Fauci, principale esperto di malattie infettive della nazione, e la dottoressa Deborah L. Birx, che sta coordinando la risposta al coronavirus, erano stati più vaghi sui numeri (da 100 a 200mila), affermando che non c'erano abbastanza dati affidabili.

Il capitano della Marina statunitense Brett Crozier ha chiesto il permesso di isolare l'equipaggio a terra. Crozier, al comando della portaerei USS Theodore Roosevelt, che sta affrontando un crescente scoppio del coronavirus a bordo, vuole isolare la maggior parte dei suoi circa 5mila membri dell'equipaggio a terra, il che porterebbe fuori uso la nave da guerra nel tentativo di salvare vite umane

coronavirus new york 6

Trump ha affermato che il Paese deve aspettarsi "due settimane molto, molto dolorose". I decessi statunitensi attualmente superano quelli in Cina. Lunedì è stato il giorno peggiore a livello di decessi pre gli Stati Uniti, che ora ha perso più di 4.076 persone. Trump ha detto di valutare seriamente il bando sui viaggi in Usa dal Brasile dove il suo amico e alleato, Jair Bolsonaro, continua a sminuire i rischi della pandemia, definendo il virus "una lieve influenza".

prove di lockdown in india 6

Centers for Disease Control: necessarie mascherine

Il governatore di New York Andrew Cuomo di New York - il cui fratello minore, Chris Cuomo, giornalista della Cnn, è risultato positivo al test - ha paragonato la difficoltà di trovare apparecchiature mediche a "essere su eBay insieme ad altri 50 stati, a fare offerte per un ventilatore". Un numero sorprendentemente alto di persone potrebbe già essere stato infettato e non mostrare sintomi, ha detto il direttore dei Centers for Disease Control and Prevention. Questa consapevolezza ha portato Cdc a considerare di ampliare le linee guida e all'opportunità di far indossare mascherine anche alle persone sane.

Regno Unito punta a 25mila test al giorno

coronavirus usa africani a wuhan

Le autorità sanitarie britanniche puntano a realizzare 25mila test al giorno. A dichiararlo è stato oggi il sottosegretario agli alloggi Robert Jenrick. Londra è oggetto di critiche crescenti riguardo al numero di test effettuati finora, pari a 143.186, soprattutto se confrontato con altri paesi, quali la Germania, che ne effettua 70mila al giorno. Ieri il numero dei decessi è balzato a 381 in una sola giornata, per un totale di 1789. I contagiati sono 25mila: "Crediamo che nel giro di alcuni giorni potremo passare dalle nostre attuali capacità, ossia 12,750 test al giorno, a 15mila e a metà aprile ci aspettiamo di raggiungere i 25mila".

germania coronavirus

Germania, oltre 5mila nuovi contagi

In Germania i contagi sono aumentati di 5453 nelle ultime 24 ore, mentre si sono registrati 149 decessi, una progressione che ricalca quella dei giorni precedenti, e che porta il Paese ad un totale di 67.366 contagiati e 783 morti, stando ai dati del Robert Koch Institut. Cifre che pongono il paese al quinto posto tra quelli con maggiori casi nel mondo dopo Stati Uniti, Italia, Spagna e Cina. Il Land più colpito resta la Baviera, seguita dal NordReno Westfalia, Baden-Wuerttenberg.

donald trump

Il governo tedesco, d'intesa con i Land, ha prolungato fino a dopo la fine delle vacanze pasquali, il 19 aprile, le misure restrittive della vita pubblica in Germania. Lo si legge, come anticipano i media i tedeschi, in un documento varato dell'esecutivo di Angela Merel.

Il ritorno alla vita-non vita di Wuhan

Le misure di blocco a Wuhan, il focolaio dell'epidemia in Cina, si stanno lentamente allentando ma la vita è ancora lontana dall'ordinario per i residenti della città. In un quartiere, residenti e commercianti stanno facendo affari dietro muri di plastica di due metri allestiti all'inizio della crisi per far rispettare le distanze sociali. La data delle fine delle restrizioni complete a Wuhan è stata fissata all'8 aprile. Dopo un lockdown serratissimo iniziato il 23 genaio.

Oggi gli acquirenti erano comunque entusiasti di sbirciare i beni in vendita dall'altra parte, gridando ai venditori per controllare i prezzi, e usando app di pagamento sui loro telefoni cellulari piuttosto che rischiare di toccare contanti sporchi, per fare la spesa. Tutti indossano maschere e sembrano felici di poter comunque uscire

Brasile, anche Bolsonaro cambia tono

sanita' privata negli stati uniti 3

Anche il presidente brasiliano ha infine ammesso l'evidenza. Jair Bolsonaro ha cambiato decisamente i toni sull'emergenza coronavirus. In un breve discorso trasmesso martedì sera a reti unificate, si è astenuto dal criticare le misure di isolamento sociale e ha definito la pandemia "la più grande sfida per la nostra generazione" ammettendo che per affrontarla sono necessari "unione e collaborazione" da parte dei poteri dello Stato, per "salvare vite, senza perdere posti di lavoro". Intanto in Brasile è stato segnalato il primo caso nella comunità indigena. Si tratta di una donna di 19 anni del gruppo indigeno di Kokama, in Amazzonia, come ha spiegato il ministro della Sanità Francisco Ferreira Azevedo.

coronavirus brasile 3

Iran, superata soglia di 3mila morti

I decessi in Iran hanno superato i 3mila. L'ultimo bollettino del ministero della Salute registra 138 nuovi morti, nelle ultime 24 ore, con un totale di vittime che arriva a 3.036. I nuovi casi di contagio sono 2.987, cifra che porta il bilancio complessivo nel Paese a 47.593 ."Gli Stati Uniti hanno perso un'opportunità storica di revocare le sanzioni", ha detto il presidente iraniano Hassan Rouhani in un videomessaggio trasmesso dalla televisione di Stato.

coronavirus brasile 1

"La loro ostilità" nei confronti degli iraniani "è evidente", ha aggiunto sottolineando che "siamo praticamente autosufficienti nella produzione di tutto l'equipaggiamento necessario a combattere il coronavirus. Abbiamo avuto più successo di molti altri Paesi nella lotta contro questa malattia". Sono diversi i Paesi che hanno inviato all'Iran aiuti, compresi gli Emirati Arabi Uniti, la Cina, il Qatar, la Turchia, la Francia e la Gran Bretagna.

L'Iran ha vietato la pubblicazione e distribuzione dei giornali nell'ambito delle sue iniziative di prevenzione fino alla revoca delle misure d'emergenza. "Ogni riunione di giornalisti e di altri lavoratori negli uffici di stampa e distribuzione porterebbe a un'ulteriore diffusione del Covid-19", si legge nelle motivazioni della decisione, assunta dal Comitato nazionale per la lotta al coronavirus. La misura sta suscitando forti proteste. (In foto la torre Azadi a Teheran)

coronavirus tampone germania

"Zero Virus": la scelta di Corea del Nord e Turkmenistan

La Corea del Nord vanta ufficialmente zero casi di contagio, sollevando i dubbi di esperti e osservatori sulla reale situazione nel regime di Kim Jong-un. La Corea del Nord ha preso iniziative contro la diffusione del contagio sin dai primi giorni dopo lo scoppio dell'epidemia, chiudendo i confini e vietando gli scambi con la Cina e ha confermato di avere messo in quarantena, in totale, diecimila persone, rilasciandone circa il 40% in assenza di sintomi. Kim, scrive il New York Times, è consapevole della minaccia posta dal virus, alcune foto ritraggono abitanti di Pyongyang con la mascherina sui mezzi pubblici o nei lavori di disinfezione di impianti industriali.

coronavirus brasile 4

Diverso il discorso per il Turkmenistan che ha vietato ai media statali di usare il termine 'coronavirus', parola che è stata anche cancellata dai volantini informativi distribuiti in scuole, ospedali e luoghi di lavoro della repubblica centro-asiatica. Secondo giornalisti di Radio Azatlyk, il servizio in turkmeno di Radio Free Europe/Radio Liberty, persone che indossano mascherine o parlano di Covid-19 per strada o in fila ai negozi possono finire arrestati da poliziotti in borghese. Una negazione della realtà della pandemia globale che "non solo mette in pericolo i cittadini turkmeni più a rischio, ma rafforza anche l'autoritarismo imposto dal presidente Gurbanguly Berdymukhammedov", ha denunciato Reporters Without Borders. Le autorità turkmene sostengono che non sia stato registrato finora nessun caso nel Paese e il 13 marzo il presidente ha ordinato che i luoghi pubblici venissero sottoposti a fumigazione con una pianta tradizionale, harmala, come misura protettiva.

Cuba sospende voli e navi internazionali

putin visita ospedale pazienti covid19 2

L'isola di Cuba ha dichiarato di sospendere l'arrivo di voli passeggeri internazionali e di chiedere a tutte le imbarcazioni straniere.

Russia, Putin riunione con governo in videoconferenza

Il presidente russo Vladimir Putin terrà una riunione del governo oggi in videoconferenza, ha detto il Cremlino. La notizia arriva un giorno dopo che un medico che ha incontrato Putin la scorsa settimana, Denis Protsenko, ha confermato di essere positivo al virus. Il Cremlino, che ha affermato che in ogni caso tutto va bene per la salute di Putin.

Australia, il primo ministro prega online

coronavirus controlli in africa

Il primo ministro australiano Scott Morrison ha preso parte a un gruppo di preghiera del coronavirus online dal suo ufficio parlamentare. Morrison ha chiesto alle persone di pregare per i premier e i primi ministri nel gabinetto nazionale affinché possano rimanere "forti e uniti". Durante il gruppo di preghiera trasmesso in streaming dal vivo, il primo Ministro ha citato diversi versetti della Bibbia e ha pregato affinché le strade dell'Australia fossero presto restaurate con la gente.

putin visita ospedale pazienti covid19 8

"La mia fede mi dà un enorme incoraggiamento nel modo in cui posso prendere quelle decisioni e farlo nel miglior modo possibile", ha detto. Il video è stato originariamente pubblicato sul sito di Eternity News ma è stato poi rimosso. Diverse le reazioni social. In Australia i contagi sfiorano i cinquemila, nel pomeriggio il vice ministro della Sanità Paul Kelly ha confermato 4.860 casi.

controlli sul coronavirus in africa

Afghanistan, nuovi decessi e coprifuoco parziale

Il Paese ha riportato 22 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di infezioni a 196 mentre la malattia continua a diffondersi. Dei nuovi casi, 12 sono stati segnalati nella provincia occidentale di Herat, che confina con l'Iran ed è la zona più colpita dell'Afghanistan con 143 casi positivi. Circa il 75% dei pazienti ha portato il virus dall'Iran, ha detto il portavoce del ministero della Salute afgano. Sei casi sono stati confermati nella capitale Kabul.

Un paziente è risultato positivo nella provincia di Farah, che ha anche un confine con l'Iran, uno dei Paesi più colpiti al mondo con circa 2.900 morti. L'Afghanistan sta attuando un coprifuoco parziale in tutte e tre le province che confinano con l'Iran. Ma in pochi riescono a fare il test. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha esortato le parti in guerra dell'Afghanistan a dare ascolto alla richiesta del segretario generale delle Nazioni Unite di un immediato cessate il fuoco per garantire la consegna di aiuti umanitari.

Africa, il contagio 'corre'

Primi due casi nel Somaliland e impennata dei numeri in Algeria. Sale, lentamente, il numero dei morti in Africa. I dati diffusi stamani dal Centro di controllo delle malattie dell'Unione Africana (Cdc Africa) parlano di 196 morti e di 49 Paesi del continente colpiti dalla pandemia con un totale di almeno 5.786 casi di infezione. Sono invece 412 le persone guarite. Con 1.353 casi confermati di coronavirus il Sudafrica risulta sempre il Paese più colpito nel continente.

putin visita ospedale pazienti covid19 9

Le morti eccellenti nel continente africano

In Africa si stanno moltiplicando contagi e vittime. Tra queste il mondo dello sport africano e francese è in lutto per la morte di Pape Diouf, 68 anni, deceduto all'ospedale di Dakar dov'era stato ricoverato dopo il contagio e sotto assistenza respiratoria da pochi giorni. Brillante ex giornalista e agente sportivo, Diouf è stato il presidente dell'Olympique Marseille (OM) tra il 2005 e il 2009, e aveva portato la squadra al titolo di campione di Francia nel 2010. In piena pandemia il Sudafrica e la comunità scientifica hanno perso una scienziata e dirigente sanitaria di lungo corso, Gita Ramjee, capofila nella ricerca sull'Aids, attiva in particolare nella prevenzione della trasmissione alle donne nel suo Paese.

Ramjee è deceduta per le complicazioni del Covid-19, ricoverata con una polmonite nell'ospedale di Umhlanga, nella provincia del KwaZulu-Natal. A Londra è deceduto l'ex primo ministro della Somalia, Nur Adde. La scorsa settimana lutto nel mondo della musica per la scomparsa del sassofonista camerunense di fama mondiale, l'86enne Manu Dibango, noto come 'Pappy Groove'. Il nuovo coronavirus si è portato via anche il padre dell'Afrojazz, premiato nel 1972 con un Grammy Award per il suo brano, Soul Makossa, patrimonio della storia mondiale della musica.