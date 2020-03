IL VIRUS DEGLI ALTRI – COME STANNO REAGENDO LE MAGGIORI CITTÀ DEL MONDO COLPITE DALLA PANDEMIA? C’È CHI STA SEGUENDO IL MODELLO ITALIANO CHIUDENDO SCUOLE E INVITANDO LE PERSONE A RIMANERE A CASA E CHI HA ADOTTATO MISURE PIÙ SOFT IN ATTESA CHE LA BOMBA DEFLAGRI - NEGLI STATI UNITI DONALD TRUMP AVREBBE VOLUTO UN DIVIETO DEI RADUNI CON PIÙ DI 10 PERSONE, MA NEW YORK, SAN FRANCISCO, CHICAGO E LOS ANGELES HANNO DISATTESO IL CONSIGLIO: PER ADESSO CHI HA ADOTTATO MISURE PIÙ DURE È…

Le principali città del mondo hanno adottato una serie di misure per contrastare l’emergenza coronavirus: c’è chi ha deciso di adottare misure draconiane e chi si è rivolto al buonsenso sei cittadini. Sappiamo già cosa succede in Italia, ma diamo un’occhiata a come si stanno comportando

Berlino, Londra, Parigi, Seul, Los Angeles, Chicago, New York e San Francisco.

BERLINO

La città di Berlino, così come accade nei 16 stati federali tedeschi, ha grande autonomia sulle misure da adottare. Sono chiuse le scuole e gli asili da questa settimana. Gli esami scolastici possono svolgersi se gli alunni vengono tenuti a una distanza di 1,5 metri l'uno dall'altro per evitare un contatto ravvicinato.

Bar, pub e locali notturni della città sono stati chiusi. Tuttavia, i ristoranti possono rimanere aperti se applicano la distanza di sicurezza di 1,5 metri tra gli ospiti. Tuttavia son previste misure restrittive già dalle prossime ore. Chiuse piscine e palestre. Ferma la Bundesliga. Restrizioni anche alle visite in ospedale e nelle case di cura. Ancora nessun divieto di spostamento in città. Berlino ha confermato 300 casi di coronavirus. Al momento non ci sono morti

SEUL

In Corea del Sud c’è stato uno dei focolai più grande del mondo, ma ha preferito effettuare tamponi a tappeto sulla popolazione alle misure drastiche. In ogni caso, Seul non è stato l’epicentro del contagio, l'epidemia nel Paese si è sviluppata a Daegu ed è stata collegata a una setta segreta,

Di conseguenza, i bar e i ristoranti non sono stati chiusi a Seul e non vi è alcun divieto generale di spostamento. Il direttore della sanità pubblica Yoon Tae-ho ha esortato i sudcoreani in tutto il paese a evitare incontri pubblici, ma non esiste un limite specifico. L'inizio del nuovo semestre scolastico è stato rinviato al 23 marzo. Stop anche agli sport. Seul ha confermato 253 casi di coronavirus. Non ci sono stati morti.

PARIGI

La scorsa settimana il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato misure drastiche, tra le quali la chiusura totale delle scuole e delle università in tutto il paese. Ristoranti e bar sono stati chiusi e alle persone è stato ordinato di rimanere a casa tranne che per fare la spesa, recarsi al lavoro o per ricevere assistenza medica. Non si può fare sport. Limitati i viaggi a lunga percorrenza, vietati i raduni. Famosi siti turistici di Parigi come Disneyland, il Louvre e la Tour Eiffel sono stati chiusi.

Anche i negozi sono stati chiusi in tutta la Francia, sebbene supermercati, farmacie, banche, distributori di benzina e tabaccherie - che vendono anche giornali, snack e francobolli - rimangono aperti. Il contagi nel Paese sono 6655 e 148 morti.

LONDRA

La Gran Bretagna ha adottato finora misure soft per combattere l’emergenza. Le scuole rimangono aperte, non c’è un divieto di spostamento anche se Boris Johnson ha sconsigliato i viaggi non necessari e di interrompere i contatti non essenziali con gli altri. Ma non è stato introdotto alcun limite gli assembramenti mentre i bar e i ristoranti non hanno ricevuto l'ordine di chiudere.

Interrotta la Premier League. Ci sono stati 480 casi di virus a Londra, 15 i morti.

LOS ANGELES

Il Distretto scolastico unificato di Los Angeles ha annunciato di chiudere le scuole da lunedì.

Il sindaco Eric Garcetti ha ordinato a tutti i bar e locali notturni che non servono cibo di chiudere. I pasti al ristorante sono vietati, anche se il personale può ancora preparare cibo per la consegna o da asporto.

Non esiste un divieto di spostamento anche se sono sconsigliati quelli non necessari. Il governatore californiano Gavin Newsom ha imposto un divieto a livello statale di raduni con almeno 250 persone, mentre negli eventi più piccoli si raccomanda la distanza sociale di almeno due metri.

Palestre, centri fitness e piste da bowling sono state chiuse a Los Angeles, mentre i negozi di alimentari e le caffetterie nelle strutture mediche possono rimanere aperti. La contea di Los Angeles - che è più grande dei limiti della città - ha 94 casi di virus con un solo decesso.

NEW YORK

A partire da lunedì, tutti gli edifici delle scuole pubbliche di New York sono stati chiusi fino alla pausa primaverile, che non termina prima del 20 aprile. Tutti gli eventi all'aperto e al coperto con 50 o più persone sono stati proibiti. Per gli eventi con un numero inferiore di persone si raccomanda la distanza sociale. Ristoranti, bar e caffè possono servire solo cibo da asporto e per la consegna, mentre i locali notturni sono chiusi. Il consiglio è che "tutti i newyorkesi, sani o malati, devono restare a casa. Si invitano le persone a uscire solo per lavoro, per la spesa o cure mediche».

Ci sono stati 463 casi confermati a New York City e sette morti.

SAN FRANCISCO

Come Los Angeles, San Francisco è soggetta al divieto imposto dalla California di raduni pubblici di almeno 250 persone. Tuttavia, la città è andata oltre, vietando i raduni fuori casa. San Francisco ha anche vietato qualsiasi viaggio a piedi, in bicicletta, in scooter, in moto, in automobile o con i mezzi pubblici, se non in caso di necessità. Il decreto avverte che "la violazione o il mancato rispetto di questo ordine è un reato punibile con la multa, la reclusione o entrambi.

I negozi e le attività che non sono considerati "essenziali" dovranno chiudere. Tutte le scuole del distretto scolastico unificato di San Francisco sono state chiuse almeno fino al 3 aprile. Anche tutti i bar e ristoranti sono chiusi, anche se i ristoranti possono continuare a fornire servizi di consegna e da asporto. Palestre e strutture ricreative sono state chiuse. San Francisco ha 40 casi confermati, non ci sono morti.

CHICAGO

Le scuole pubbliche di Chicago sono chiuse da oggi almeno fino alla fine del mese. Alle università e alle strutture per l'infanzia non è stato ordinato di chiudere, anche se alcuni lo fanno volontariamente.

Il governatore democratico dell'Illinois JB Pritzker ha già chiuso bar e ristoranti in tutto lo stato, compresa Chicago. Lo stato dell'Illinois ha anche ordinato un divieto di raduni pubblici di 50 o più persone. I ristoranti di Chicago potranno ancora offrire servizi di consegna e drive-thru.

Non si consiglia ancora alle persone di rimanere a casa: invitati a non muoversi solo anziani e chi ha patologie croniche. Allo stesso modo, i datori di lavoro sono incoraggiati a rimandare a casa i propri lavoratori quando si sentono male. Chicago ha confermato 49 casi, nessun decesso.

