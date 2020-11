IL VIRUS DEGLI ALTRI – IN FRANCIA NUOVO RECORD DI CONTAGI: OGGI I POSITIVI SONO 58.046 IN PIÙ DI IERI. GLI OSPEDALI STANNO COLLASSANDO, C'È UN RICOVERO PER COVID OGNI 30 SECONDI E LE TERAPIE INTENSIVE SONO QUASI PIENE - LA GERMANIA SFIORA I 20 MILA CONTAGI IN 24 ORE, E ANCHE LA SVEZIA HA REGISTRATO IL BILANCIO PEGGIORE DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA (L’IMMUNITÀ DI GREGGE NON STA FUNZIONANDO)

1 – COVID: FRANCIA, RECORD POSITIVI, IN 24 ORE 58 MILA

(ANSA) - PARIGI, 05 NOV - Sono state 58.046 le persone risultate positive al tampone sul Covid-19 in Francia nelle ultime 24 ore, secondo quanto annunciato in diretta dal ministro della Salute, Olivier Véran, e dal direttore generale della Salute, Jerome Salomon. Si tratta di un record.

Una parte di questi 58.000 positivi "saranno i ricoverati di domani", ha aggiunto Véran, precisando che "la situazione è tesa". I pazienti entrati in rianimazione sono stati 447, il tasso di positività è al 20,76%.

2 – CORONAVIRUS IN EUROPA

La pandemia da Coronavirus non si arresta nel mondo, ma la lente è sempre più puntata sui dati europei, che continuano a preoccupare. Non va meglio negli States: mentre gli americani restano con il fiato sospeso nell'attesa di sapere chi tra Donald Trump e Joe Biden sarà il prossimo presidente, gli Usa infrangono un altro triste record sul coronavirus. Ieri per la prima volta dall'inizio della pandemia sono stati registrati oltre 100 mila casi di covid in un solo giorno (come aveva previsto già la settimana scorsa il virologo Anthony Fauci).

Oms: esplosione in Europa

L'Oms denuncia addirittura "un'esplosione" del numero di casi di Covid 19 nel vecchio continente, e invita gli Stati a misure "mirate e proporzionate". Tuttavia L'Organizzazione mondiale di Sanità ritiene che le scuole debbano restare aperte "fino alla fine" ed essere chiuse solo come ultima ratio, sottolinea il direttore Oms per l'Europa Hans Kluge. "Ci sono voluti solo un paio di giorni per vedere come la regione europea abbia registrato un aumento di oltre un milione di casi", ha spiegato Hans Kluge, in un'intervista con Afp. "Assistiamo inoltre alla mortalità che cresce a poco a poco", ha aggiunto.

Francia, un ricovero ogni 30 secondi

In Francia si fa sempre più grave la situazione sanitaria, che spinge il governo a valutare nuove restrizioni. "Prima di misure più restrittive in Francia, pazienti trasferiti e rabbia dei negozianti" titola il quotidiano Le Monde, nel riferire le ultime dichiarazioni del presidente Emmanuel Macron.

Le nuove chiusure in Francia sono state accompagnate da polemiche e malfunzionamenti. "La situazione è grave e continua a deteriorarsi, con i servizi di rianimazione sempre più vicini al collasso con un paziente ricoverato a causa del Covid-19 ogni 30 secondi", ha detto il portavoce del governo, Gabriel Attal. Il capo dello stato ha anche rilanciato il suo appello alla "responsabilità e alla mobilitazione assoluta di ogni singola persona". Ad oggi almeno 4.080 pazienti contagiati sono ricoverati in terapia intensiva, su una disponibilità totale di 6.400 letti, non solo per il Covid.

Germania, quasi 20mila contagi

La Germania sfiora i 20 mila contagi nelle 24 ore: si tratta del nuovo record assoluto dall'inizio della pandemia del coronavirus. Come riferito dal Robert Koch Institut, il centro epidemiologico nazionale, sono state registrate 19.990 nuove infezioni giornaliere. Il precedente record era di sabato scorso con 19.059 casi. I decessi, sempre nelle 24 ore, sono stati 118, portando il numero complessivo a 10.930.

L'indice R risulta comunque in calo a 0,81. Il nuovo "lockdown soft" deciso la settimana scorsa dal governo tedesco insieme ai Laender, iniziato lunedì, prevede tra le varie misure la chiusura di ristoranti, bar, cinema, teatri, discoteche, la riduzione "al minimo" di tutti i contatti sociali con il permesso di incontro all'aperto di massimo due nuclei familiari o di conviventi, mentre rimangono aperte le scuole, gli asili e gli esercizi commerciali.

Svezia, il dato più alto di sempre

La Svezia, la cui strategia di contrasto alla pandemia senza misure di confinamento ha guadagnato l'attenzione internazionale, ha registrato oggi 4.034 nuovi casi di coronavirus, il più alto bilancio giornaliero dall'inizio della pandemia. L'aumento rispetto a un massimo di 3.254 casi giornalieri segnalati il 29 ottobre. La Svezia ha ripetutamente stabilito nuovi record giornalieri nelle ultime settimane, mentre anche i ricoveri e i decessi tra le persone con il virus hanno iniziato ad aumentare. La Svezia ha registrato cinque nuovi decessi, portando il totale a 6.002 morti.

Intanto il premier svedese Stefan Loefven, si è chiuso in auto-isolamento dopo che una persona nella sua cerchia ristretta ha avuto un contatto con un positivo al Covid.

Ucraina, nuovo record

L'Ucraina ha registrato un record di 9.850 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore. Il giorno prima erano stati confermati 9.524 contagi. Il bilancio complessivo ha raggiunto 430.467 contagi e 7.924 morti. Il conteggio giornaliero delle infezioni da coronavirus è aumentato alla fine di settembre ed è rimasto costantemente alto per tutto ottobre, spingendo il governo a estendere le misure di blocco fino alla fine di quest'anno.

Svizzera, altri 10mila contagi

In Svizzera nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 10.128 casi di coronavirus e 62 morti. Negli ospedali sono arrivati altri 399 pazienti e il governo ha deciso di impiegare i militari per aiutare il sistema sanitario, sotto forte pressione, a gestire l'impennata di ricoveri.

Giappone, più di mille casi al giorno

Per la prima volta da fine agosto i casi giornalieri di coronavirus in Giappone superano quota 1.000 a fronte dei maggiori spostamenti della popolazione in seguito agli incentivi del governo sostenuti per incentivare il turismo interno. Oltre ai principali centri metropolitani, tra cui Tokyo e Osaka, 119 infezioni sono state segnalate nella prefettura a nord dell'Hokkaido, nello specifico la capitale Sapporo, diventata a sua volta una popolare attrazione turistica.

Cina, stop voli dall'Italia

La Cina sospende in via temporanea l'ingresso nel suo territorio dei cittadini residenti in Italia in possesso di visti e permessi di soggiorno cinesi per motivo di lavoro, affari privati e ricongiungimenti familiari. L'ambasciata e i consolati cinesi in Italia non provvederanno più a fornire i servizi di vidimazione della 'dichiarazione sullo stato di salute', necessaria per rientrare in Cina. La stretta è dovuta alla nuova ondata di Covid-19 in Europa e ha già interessato altri Paesi come Gran Bretagna e Belgio.

