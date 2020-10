IL VIRUS DEGLI ALTRI – IN GERMANIA NUOVO RECORD DI CONTAGI IN UN GIORNO: 14.964, I MORTI SONO 85, IL DOPPIO DI IERI, E LA MERKEL STA SERIAMENTE PENSANDO A UN “LOCKDOWN” DI UN MESE CON TUTTO CHIUSO TRANNE LE SCUOLE - I DECESSI IN EUROPA SONO AUMENTATI DEL 40% IN UNA SETTIMANA, I CONTAGI DI UN TERZO - IL BELGIO HA IL PIÙ ALTO TASSO DI CONTAGI: OGNI 100 MILA ABITANTI CI SONO 1390 POSITIVI

Elisa Messina per www.corriere.it

I casi di Covid nel mondo sono quasi 44 milioni, secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati sono 1.166.923 dall’inizio della pandemia. E anche in Italia i contagi continuano a salire: l’ultimo bilancio, relativo a martedì 27 ottobre, è di 21.994 nuovi positivi e 221 morti. a fronte di 174.398 tamponi, ovvero 49.712 in più rispetto a ieri(qui il bollettino con i dati e qui tutti i bollettini che mostrano la situazione dall’inizio della pandemia).

Repubblica Ceca, 15.663 contagi, nuovo record

La Repubblica Ceca ha registrato un nuovo record di casi giornalieri di Covid-19. Il ministero della Salute ha segnalato 15.663 nuovi contagi nelle ultime 24 ore per un totale di 284.033 infetti e 2.547 decessi dall’inizio della pandemia. Il paese ha uno dei tassi di infezione in più rapida crescita in Europa.

Germania, record di nuovi casi: quasi 15mila nelle ultine 24 ore

Sono quasi 15mila i contagi da coronavirus accertati su base giornaliera in Germania, un nuovo record. Come ha reso noto il Robert Koch Institute per le malattie infettive, in 24 ore sono stati registrati 14.964 nuovi casi di Covid-19. Si tratta del numero maggiore di contagi su basa giornaliera dall’inizio dell’epidemia e porta il totale a 449.275.

I decessi in un giorno sono stati 85, il doppio di ieri e in netto aumento rispetto ai giorni scorsi e le vittime complessive del Covid-19 in Germania hanno superato la soglia di 11mila. Sulla base dei dati aggiornati a ieri (+11.409 contagi), l’incidenza dei casi e’ di 87 ogni 100mila abitanti e l’indice di riproduzione del virus sulla base di 7 giorni risulta dell’1,21. La cancelliera Angela Merkel - scrive oggi il quotidiano `Bild´ - intende proporre ai governatori dei Land un `lockdown light´ dal 4 novembre per un mese e in tutto il territorio tedesco. Verrebbero chiusi bar, ristoranti, centri sportivi, teatri e cinema e vietati gli assembramenti e le manifestazioni pubbliche, mentre resterebbero aperte le scuole

Sanofi e GSK: supporto a Covax Facility per la diffusione equa del vaccino Covid con 200 milioni di dosi

Sanofi e GSK hanno firmato una dichiarazione di intenti con Gavi, l’amministratore legale del Covax Facility, un meccanismo globale di condivisione del rischio per l’approvvigionamento in comune e la distribuzione equa di eventuali vaccini Covid-19. Sanofi e GSK intendono rendere disponibili 200 milioni di dosi del loro vaccino Covid-19 a base di proteine ricombinanti adiuvate, se approvato dalle autorita’ di regolamentazione e soggetto a contratto, alla Covax Facility. Entrambe le societa’ intendono contribuire all’ambizione di Covax di garantire che i vaccini Covid-19 di successo raggiungano coloro che ne hanno bisogno, chiunque essi siano e ovunque vivano, una volta ottenute le approvazioni appropriate

Germania, allarme delle imprese in vista di un secondo lockdown

Molte imprese della Germania non sopravvivranno a un secondo blocco su scala nazionale, che potrebbe essere attuato nei prossimi giorni per contenere il drastico aumento dei contagi da coronavirus. E’ quanto afferma il direttore dell’Istituto di economia tedesca (Idw), Michael Huether, al quotidiano «Handelsblatt». Una seconda serrata nazionale dopo quella attuata in primavera, avverte Huether, minaccia in particolare «negozi al dettaglio, hotel, ristoranti e bar, fiere il settore della cultura».

Usa, oltre 500mila casi in una settimana

Gli Stati Uniti hanno registrato oltre 500mila casi di Covid-19 in una settimana, secondo i dati riportati dalla Johns Hopkins University. In media i casi giornalieri sono stati oltre 71mila. Il picco è stato raggiunto tra il 23 e il 24 ottobre, quando i positivi confermati hanno superato la soglia degli 83mila.

Messico, superati i 900.000 contagi

Il Messico ha superato la soglia dei 900mila casi di Covid-19 dall’inizio della pandemia. Secondo i dati diramati dal ministero della Salute il Paese ha confermato 5.942 positivi e 643 decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 901.268 contagi e 89.814 vittime. I funzionari sanitari hanno però avvertito che il numero reale di persone infette è probabilmente molto più alto rispetto ai casi confermati. Domenica, il ministero ha riferito che il vero bilancio delle vittime del Covid-19 potrebbe essere di circa 50.000 decessi in più

Cina, 42 nuovi contagi: il numero più alto dal 10 agosto

La Cina registra 42 nuovi contagi di Covid-19, il numero più alto dal 10 agosto: 22 di queste infezioni sono state trasmesse localmente nella città di Kashgar, nella regione autonoma dello Xinjiang, dove si è verificata nei giorni scorsi un’impennata di contagi asintomatici tra i dipendenti di una fabbrica di indumenti.

Le autorità di Kashgar hanno comunicato di aver testato tutti i 4,74 milioni di residenti dell’area interessata dal focolaio, dove sono state identificate 178 infezioni asintomatiche e cinque contagi accertati. Nel conteggio di oggi della Commissione Nazionale per la Sanità sono compresi anche venti casi di contagio provenienti dall’estero, mentre nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 19 contagi asintomatici, calcolati a parte rispetto al totale e tutti registrati a Kashgar. Complessivamente, il numero di contagi in Cina dall’inizio dell’epidemia è a quota 85.868, e il numero di decessi rimane fermo a quota 4.634.

Germania, nuova stretta anticontagio dal 4 novembre

Limiti severi ai contatti interpersonali con divieto di celebrazioni in pubblico e in privato, chiusura di ristoranti, bar, cinema, teatri, sale per concerti, centri sportivi e di bellezza, stop alle offerte di alloggio per scopi turistici. Scuole, asili nido e negozi al dettaglio potranno restare aperti nel rispetto delle norme di igiene.

Sono queste le principali misure della serrata parziale che, dal 4 novembre prossimo, dovrebbe entrare in vigore in tutta la Germania fino alla fine del mese al fine contenere la diffusione del coronavirus, con i contagi in drastico aumento. E’ quanto riferisce il settimanale «Die Zeit», sulla base della proposta di risoluzione che verrà discussa oggi durante la videoconferenza tra la cancelliera tedesca, Angela Merkel, e i primi ministri dei Laender.

Da “Anteprima. La spremuta di giornali di Giorgio Dell’Arti”

Rispetto a una settimana fa i morti per coronavirus in Europa sono aumentati del 40%, i contagi di un terzo. L’ha detto alla Bbc la portavoce dell’Oms, Margaret Harris.

Il Belgio ha il più alto tasso di contagi da coronavirus in Europa: 1.390 casi ogni 100 mila abitanti. Al secondo posto c'è la Repubblica Ceca. I dati sono del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

«Dobbiamo aspettarci decisioni difficili» ha detto il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin. Stasera Emmanuel Macron parlerà alla nazione, è possibile che annunci un lockdown generale.

I medici spagnoli hanno indetto uno sciopero di 24 ore per protestare contro l’incapacità del governo di rafforzare il sistema sanitario provato dalla pandemia. Per il Cesm, il principale sindacato di categoria, l’adesione è stata dell’85% (ma solo del 7,6% a Madrid, l’area più colpita dal Covid). Lo sciopero si ripeterà ogni ultimo martedì del mese.

La Russia ha chiesto all’Oms «la registrazione accelerata» del vaccino contro il Covid-19 chiamato Sputnik V. Il vaccino era stato annunciato ad agosto da Mosca come il primo al mondo, nonostante non avesse completato tutti i test clinici necessari.

Con 780 infezioni nelle ultime 24 ore, Israele ha raggiunto il dato più basso da quattro mesi. Il tasso di contagio è al 2,1%.

