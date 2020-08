IL VIRUS DEGLI ALTRI – IN GERMANIA SONO STATI REGISTRATI 1.707 NUOVI CASI IN UN GIORNO, È IL NUMERO RECORD DAL 26 APRILE: IL TOTALE DALL’INIZIO DELL’EPIDEMIA A QUASI 229MILA – IN BRASILE I MORTI SONO 1.212. IN UN GIORNO! – LA COLOMBIA SUPERA IL MEZZO MILIONE DI CONTAGI

Da www.repubblica.it

La seconda ondata colpisce la Germania

coronavirus germania

Aumentano i contagi da coronavirus in Germania. Come ha reso noto il Robert Koch Institut per le malattie infettive, nel Paese sono stati registrati 1.707 nuovi casi di Covid 19 in un giorno. Si tratta del massimo dal 26 aprile. E portano il totale dall'inizio dell'epidemia a quasi 229 mila. I decessi nelle ultime ore sono stati 10 e fanno aumentare le vittime a 9.253. Il maggior numero di nuovi casi è stato registrato in Baviera, seguita dalla Renania del Nord e dalla Westfalia. L'indice di contagio risulta dell'1,03.

jair bolsonaro

In Brasile 1.212 vittime in un giorno

Il Brasile questo mercoledì ha registrato ulteriori 1.212 decessi e 49.298 nuovi contagi nelle ultime 24 ore: lo ha comunicato in serata il Consiglio nazionale dei segretari della sanità (Conass) brasiliano. Il numero complessivo dei casi confermati di Covid 19 nel Paese è dunque salito a 3.456.652, mentre il totale delle vittime dall'inizio della pandemia ha raggiunto quota 111.100.

coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 12

La velocità di trasmissione del Covid 19 starebbe tuttavia rallentando nel gigante sudamericano per la prima volta da aprile. Secondo i dati del centro di controllo delle epidemie dell'Imperial College, il tasso di contagio (Rt) registrato nella settimana iniziata domenica è stato di 0,98. Il tasso di letalità è del 3,2%, mentre quello di mortalità è pari a 52,9 persone ogni centomila abitanti.

cartelli della droga e coronavirus in colombia 6

La Colombia supera mezzo milione di casi

La Colombia ha superato il mezzo milione di contagi da Covid 19, avendone registrati oltre 13 mila nelle ultime 24 ore (nuovo record giornaliero) secondo quanto ha annunciato il ministero della Salute. Le vittime riconducibili al virus sono 15.979 nel paese che conta circa 50 milioni di abitanti. La capitale Bogota, con i suoi 8 milioni di abitanti, resta il principale focolaio del contagio con circa un terzo delle persone contagiate. Diversi provvedimento di chiusura sono stati varati a partire da marzo; l'ultimo scadrà a fine mese, mentre alcune attività economiche sono riprese.

coronavirus scuola germania 7 coronavirus colombia CORONAVIRUS IN GERMANIA MURALES IN GERMANIA SUL CORONAVIRUS cartelli della droga e coronavirus in colombia 9 negazionisti del coronavirus a berlino 6 negazionisti del coronavirus a berlino 15 cartelli della droga e coronavirus in colombia 3 coronavirus mattatoio germania germania coronavirus party sul landwehrkanal a berlino 2 negazionisti del coronavirus a berlino 14 coronavirus scuola germania 1 coronavirus scuola germania 4 negazionisti del coronavirus a berlino 10 coronavirus scuola germania 5 GERMANIA LOCKDOWN E COVID