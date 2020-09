IL VIRUS DEGLI ALTRI – IERI IN FRANCIA SONO STATI REGISTRATI PIÙ DI 7MILA CONTAGI, DUEMILA IN PIÙ DI MARTEDÌ - NEGLI STATI UNITI I CASI NELLE ULTIME 24 ORE SONO STATI 43.253 E NEL REGNO UNITO 1.508 – I MORTI DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA IN TUTTO IL MONDO SONO ORMAI PIÙ DI 857MILA – A L’AVANA COPRIFUOCO NOTTURNO PER 15 GIORNI, IN LIBIA LA SITUAZIONE STA PEGGIORANDO, CON 532 NUOVI POSITIVI…

1 – COVID, NEL MONDO ALMENO 857.824 VITTIME

Da “Rai - Televideo”

Sono almeno 857.824 le persone dececute nel mondo a causa della pandemia da coronavirus. E' quanto si apprende dall'ultimo conteggio della France Presse basato su dati ufficiali. Il numero dei casi di contagio dall'inizio dell'emergenza sanitaria supera i 25,8 milioni. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito al mondo in termini assoluti con oltre 185.000 decessi. Seguono il Brasile con 123.780 morti, l'India con 66.333, il Messico con 65.241 e il Regno Unito con 41.504 vittime.

2 – IL CORONAVIRUS NEL MONDO

Da “Anteprima. La spremuta di giornali di Giorgio Dell’Arti”

Continuano a crescere i positivi in Francia. Ieri i nuovi casi registrati sono stati 7.017, oltre duemila più di martedì (4.982). Le morti sono state 27. In crescita per il quinto giorno consecutivo i ricoveri (+28) e per il sesto i malati in terapia intensiva (+22).

Il Regno Unito ha registrato ieri 1.508 nuovi casi, in crescita rispetto a martedì (1.295). I morti sono stati dieci.

Da oggi Pechino avrà nove voli internazionali diretti con otto Paesi, i primi dopo il blocco deciso per contenere il Covid-19. I paesi di nuovo collegati con Pechino sono Thailandia, Cambogia, Pakistan, Grecia, Danimarca, Austria, Svezia e Canada.

Gli Stati Uniti hanno registrato 43.253 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (conteggi della Johns Hopkins University).

Il vaccino contro il coronavirus potrebbe essere pronto prima del previsto, ha detto il virologo Anthony Fauci, membro della task force della Casa Bianca contro la pandemia, in un’intervista al sito Kaiser Health News. Fauci ha spiegato che se i risultati dei test clinici in corso saranno «straordinariamente buoni» ci sarà «l’obbligo morale» di interrompere la sperimentazione e iniziare a distribuire il vaccino.

Anche in Libia la situazione va peggiorando: ieri ci sono stati 532 nuovi contagi, che portano a 15.156 il totale dei casi confermati. Il ministero della Salute di Tripoli ha annunciato l’arrivo di un grande carico di forniture mediche all’aeroporto di Mitiga.

A L’Avana è scattato il coprifuoco notturno, dalle 19 alle 5 del mattino. Sarà in vigore per 15 giorni.

Dopo sei mesi di udienze generali trasmesse in streaming dal chiuso della Biblioteca privata del Palazzo apostolico, ieri papa Francesco è tornato a incontrare di persona i fedeli, per l’occasione nel Cortile di San Damaso. Il tutto con attenzione alle distanze tra le sedie dei pellegrini ammessi. Distanze saltate quando il Papa all’inizio si è avvicinato per salutare i presenti e tutti si sono accalcati alle balaustre.

3 – CORONAVIRUS: USA, OLTRE 43.000 CASI IN 24 ORE

Da www.ansa.it

Gli Stati Uniti hanno registrato 43.253 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Il dato porta il bilancio complessivo dei contagi a quota 6.075.384, inclusi 184.686 morti.

Il Brasile mercoledì ha registrato ulteriori 1.184 decessi e 46.934 nuovi contagi. Lo ha comunicato il Consiglio nazionale dei segretari della sanità (Conass). Il numero complessivo dei casi confermati di Covid-19 nel Paese sudamericano è dunque salito a 3.997.865, mentre il totale delle vittime dall'inizio della pandemia ha raggiunto quota 123.780.

Il Messico ha superato le soglie di 65 mila decessi e 600 mila contagi da coronavirus, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. E' il quarto Paese al mondo per vittime dietro a Stati Uniti, Brasile e India. E l'ottavo per casi ufficialmente registrati di Covid-19.

Scatta il coprifuoco notturno a L'Avana, che le autorità hanno deciso di imporre per far fronte a una seconda ondata di casi di coronaviurs nella capitale cubana. Lo riporta la Cnn. E' la prima volta che il governatore della città, Reinaldo Garcia Zapata, ricorre ad una misura così drastica dall'inizio della pandemia. Il coprifuoco, che durerà fino alle 5:00 del giorno successivo, rimarrà in vigore per almeno 15 giorni. Gli abitanti di L'Avana inoltre non potranno viaggiare nelle altre province del Paese e saranno inasprite le sanzioni per chi non indossa la mascherina nei luoghi pubblici, dove il consumo di alcol sarà vietato. Secondo la Johns Hopkins University Cuba registra finora 3.806 casi di coronavirus, inclusi 92 decessi.

