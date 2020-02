25 feb 2020 16:44

IL VIRUS DEGLI ALTRI – È STATO CONFERMATO IL PRIMO CONTAGIATO IN SVIZZERA, NEL CANTON TICINO. LO HA RIFERITO L’UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ SENZA SPECIFICARE SE CI SONO LEGAMI CON IL FOCOLAIO LOMBARDO - DUE CONTAGIATI IN AUSTRIA E QUARTO CASO IN SPAGNA, A BARCELLONA: È UNA DONNA APPENA TORNATA DAL NORD ITALIA