IL VIRUS DEGLI ALTRI – IL NUOVO EPICENTRO MONDIALE È IL BRASILE: QUASI 16MILA CASI NELLE ULTIME 24 ORE, IL PAESE SUPERA LA RUSSIA ED È SECONDO SOLO AGLI USA PER NUMERO TOTALE DI CASI – INTANTO LA CITTÀ DI WUHAN HA FATTO 6,5 MILIONI DI TEST IN 10 GIORNI

Paola Caruso per www.corriere.it

Trump minaccia di spostare la convention repubblicana

donald trump si toglie la mascherina 1

Donald Trump attacca le misure di lockdown ancora in vigore in Carolina del Nord e minaccia su twitter di spostare in un altro Stato la convention repubblica di Charlotte, che ad agosto dovrà sancire la sua candidatura per un secondo mandato presidenziale. «Amo il grande stato della Carolina del Nord», afferma Trump, aggiungendo che «sfortunatamente, il governatore democratico Roy Cooper è ancora in una atmosfera di lockdown e non può garantire che ad agosto» si svolga la convention. Se non ci sarà al più presto una risposta «saremo costretti» a trovare un altra sede, minaccia il presidente americano.

coronavirus germania 1

Germania, contagi ancora in calo: 298 casi e 10 morti oggi

La Germania continua a registrare una progressiva attenuazione dell’impatto sanitario del coronavirus. In base ai dati del Robert Koch Institute, i casi di contagio registrati in 24 ore sono diminuiti a 289, dai 431 notificati ieri, a complessivi 178.570 e i decessi sono stati 10 (contro i 31 del giorno prima), per un totale di 8.257. Il tasso di letalità del virus è del 4,6% e l’indice di contagio è stimato allo 0,94%.

donald trump con la mascherina

Gli Stati Uniti impongono il divieto di ingresso dal Brasile

La Casa Bianca ha sospeso l’ingresso negli Stati Uniti ai viaggiatori che siano stati in Brasile 14 giorni prima dell’arrivo sul suolo americano, a causa della diffusione del coronavirus nel Paese più colpito dell’America Latina. La portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha annunciato il divieto come una mossa del presidente Donald Trump «per proteggere gli Usa».

In Svezia oltre 4 mila vittime

coronavirus svezia 1

Le persone morte a causa del coronavirus in Svezia sono oltre 4 mila. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie. I casi di contagio sono oltre 33 mila. Il Paese scandinavo è stato l’unico al mondo a non imporre il lockdown.

Africa, oltre 100 mila casi. Oms: impatto soft

coronavirus controlli in africa

Sono 110.990 i casi in Africa, secondo gli ultimi dati dell’ufficio africano dell’Oms. Oltre 14 mila le persone guarite e 3.300 le vittime. Numeri, secondo il direttore regionale Matshidiso Moeti, molto più bassi delle aspettative in un continente che ha una popolazione di 1,4 miliardi di persone. «Finora l’impatto del coronavirus sull’Africa è stato soft, il continente non ha avuto la quantità di morti che ha devastato altre aree del mondo», ha detto avvertendo di non abbassare la guardia «perché i nostri sistemi sanitari sono fragili e meno capaci di gestire un improvviso aumento di contagi».

coronavirus russia 5

Cina, a Wuhan testate oltre 6,5 mln di persone in 10 giorni

La città di Wuhan ha condotto oltre 6,5 milioni di test per il coronavirus in 10 giorni, nel tentativo di sottoporvi tutti gli undici milioni di residenti. La commissione sanitaria della città, in un post sul suo sito web, ha chiesto a chiunque non fosse stato ancora sottoposto al test di presentarsi entro martedì. Non sono stati segnalati nuovi casi da quando è iniziata la campagna di test di 10 giorni, ma alcune persone senza sintomi sono risultate positive.

Controlli: 1.321 denunciati nel weekend, domenica picco

coronavirus germania 2

Sono state 1.321 le persone denunciate nel fine settimane nell’ambito dei controlli sulle prescrizioni per il contenimento del Coronavirus: il picco di trasgressori si è registrato domenica (770), con un numero in aumento rispetto agli altri giorni. Tra sabato e domenica sono state controllate dalle forze dell’ordine complessivamente 238.488 cittadini: la quota dei sanzionati si è attestata sullo 0,55%. Si mantiene bassa la percentuale degli indisciplinati.

coronavirus russia 4

Russia, quasi 9 mila nuovi casi in 24 ore, totale a 353.427

La Russia ha registrato 8.946 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagiati sale quindi a 353.427 casi e il Paese è secondo solo agli Usa per numero di contagiati. Ufficialmente, i morti in Russia sono finora 3.633.

Sono 164 i medici deceduti in Italia

fine del lockdown in spagna

Salgono a 164 i medici morti in Italia per coronavirus. La Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) ha aggiornato «l’elenco caduti» fra i camici bianchi, aggiungendo il medico di medicina generale Leonardo Panini, scomparso il 21 maggio. (Qui l’approfondimento)

Spagna, oggi fine del lockdown ma con differenze

donna in strada a valencia

Tutta la Spagna entra oggi ufficialmente nel dopo-lockdown, ma non tutta la popolazione godrà immediatamente delle stesse libertà: questo nuovo periodo, infatti, è scaglionato in tre fasi, a seconda della situazione a livello regionale. Oggi, riporta il quotidiano El Pais, alcune regioni entrano nella fase 1 e altre imboccano già la fase 2, che prevede un ammorbidimento delle misure. Nessuna regione, invece, inizia la fase 3, l’ultima prima del ritorno alla vita normale. Tra le regioni in fase 1 ci sono Madrid, gran parte della Catalogna inclusa Barcellona, Castilla e Leon e Valencia, per un totale di 25 milioni di abitanti. A loro sarà permesso di visitare familiari e amici, pernottare nelle seconde case (se si trovino nella stessa regione), riunirsi in gruppi fino a 10 persone nella terrazza di casa o nelle aree all’aperto di bar e ristoranti. Tra le regioni che passano alla fase 2 ci sono le isole Canarie e le Baleari, Galizia, le Asturie, la Cantabria ed i Paesi Baschi.

coronavirus wuhan

La Cina conferma 11 nuovi casi, tutti «importati»

Sono undici i nuovi casi confermati in Cina. Lo ha dichiarato il ministero della Sanità di Pechino, spiegando che tutti sono casi «importati» dall’estero. Dieci sono stati localizzati nella regione autonomia della Mongolia interna, l’undicesimo nella provincia di Sichuan. In totale, il numero dei positivi è di 82.985.

In Brasile 15.813 casi in 24 ore, oltre 362 mila in totale

coronavirus russia 6

In Brasile sono stati confermati altri 15.813 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, portando a 362.211 il totale dei casi. Lo rende noto il ministero della Sanità brasiliano, spiegando che in un solo giorno si sono contati anche 653 morti per complicanze legate al Covid-19. È così salito a 22.666 il numero delle vittime. Il Brasile è secondo solo agli Stati Uniti, nel mondo, per numero di casi di coronavirus.

Oltre 5,4 milioni di casi nel mondo e più di 345 mila morti

Sono 345.060 i morti nel mondo per complicanze legate al coronavirus, secondo i dati della Johns Hopkins University, che aggiorna a 5.407.701 il numero delle persone che sono state contagiate. Sono invece 2.168.564 le persone guarite.

coronavirus wuhan 2

Oms, casi giornalieri oltre 100 mila tre volte nel mondo

Secondo i dati dell’Oms, solo tre giorni è stata superata la soglia dei 100 mila contagi in 24 ore nel mondo: il 17, il 21 e il 23 maggio, rispettivamente con 100.087, 103.211 e 109.885 casi accertati.

Trump: «Riaprire al più presto le scuole»

«Le scuole del nostro Paese dovrebbero essere riaperte al più presto». Lo ha scritto su Twitter il presidente Usa, Donald Trump. «Sono ora disponibili informazioni molto buone», scrive. Negli Stati Uniti diminuisce il numero delle vittime : 638 nelle ultime 24 ore, meno degli oltre 1.000 degli ultimi giorni (oltre 97 mila i morti totali nel Paese).

La Corea del Sud valuta obblighi più stringenti per le mascherine

coronavirus a itaewon il quartiere della movida di seul

Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno segnalato 16 nuovi casi di coronavirus nel Paese, che hanno portato il totale dall’inizio della pandemia a 11.206. Lo hanno annunciato i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie sudcoreani oggi, 25 maggio. Il bilancio giornaliero è calato sotto la soglia di 20 per la prima volta da quattro giorni a questa parte, mentre le autorità continuano a vigilare sulla comparsa di nuovi focolai dopo la revoca delle misure emergenziali e la conseguente emersione oltre 225 contagi concentrati in un quartiere della vita notturna di Seul Itaewon. Il governo sta valutando un irrigidimento delle regole relative all’utilizzo di mascherine, ad esempio estendendone l’obbligo sui mezzi di trasporto pubblico a livello nazionale.

itaewon il quartiere della movida di seul 1

Thailandia, volo speciale rimpatria 160 italiani

È partito nella notte da Bangkok un volo speciale Thai Airways diretto a Roma Fiumicino, sul quale hanno trovato posto 160 italiani bloccati in Thailandia da quando il Paese ha bloccato i voli internazionali nell’ambito dell’emergenza coronavirus. Lo hanno riferito fonti della nostra ambasciata a Bangkok, che ha organizzato il volo di rimpatrio in arrivo.